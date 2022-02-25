烏總統和總理等高官：我們都在基輔，我們在保衛烏克蘭

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月25日晚通過其Instagram賬戶上傳了一段視頻。澤連斯基在視頻中與烏克蘭總理米加爾（Denys Chmyhal）等高官出鏡。澤連斯基等人通過視頻向民眾表示：“我們在這裡。我們在基輔。我們正在保衛烏克蘭”

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在澤連斯基上傳的視頻中出鏡的包括烏克蘭總理米加爾、總統發言人、總統辦公室主任和烏克蘭最高拉達（議會）多數派領導人。澤連斯基在視頻中說：“（議會多數派）領導人在這裡。總統辦公室主任在這裡。總理在這裡，總統在這裡。”他說：“我們都在這裡。我們的軍隊在這裡。社會公民在這裡。我們都在這裡捍衛我們的獨立。國家將榮耀歸於我們的保衛者。榮耀歸於我們的烏克蘭保衛者。”

澤連斯基周五稍早還再次發表了全國講話。他在講話中說：“德國總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz）昨天說，俄羅斯對烏克蘭的入侵是歐洲75年來所沒有的事情。這也是事實。但這並不是全部的事實。這不僅僅是俄羅斯對烏克蘭的入侵，這是對歐洲的戰爭的開始。反對歐洲的統一。反對歐洲的基本人權。反對歐洲大陸的所有共存規則。反對歐洲國家拒絕分裂，是的，拒絕用武力來畫分邊界的事實。”

澤連斯基說：“烏克蘭城市遭受火箭彈轟炸已經是第二天的事了。坦克縱隊和空襲就像歐洲在很久以前——第二次世界大戰期間已經看到的東西一樣，並談論着‘再也不會發生’。但是，這就是它! 再一次。現在。在2022年。第二次世界大戰結束75年後。我相信你們看到了——你們所有人，整個歐洲。但我們並沒有完全看到你們要做什麼。你們在烏克蘭如此緩慢地幫助我們，你將如何保護自己？”

澤連斯基說：“我想指出已經發生的事情。對此我們表示感謝。部門制裁。美國、加拿大、英國、歐盟、澳大利亞和新西蘭對俄羅斯實行的正是部門制裁。特別是，針對所有最大的銀行。針對最大的俄羅斯企業。針對俄羅斯對西方技術的獲取。但是俄羅斯的坦克仍然在向我們城市的住宅樓射擊。裝甲車仍然在攻擊，包括平民。烏克蘭的普通公民。”

澤連斯基說：“歐洲有足夠的力量來阻止這種侵略。對歐洲國家的進一步期待是什麼？取消俄羅斯人的簽證？切斷SWIFT？全面孤立俄羅斯？召回大使？石油禁運？封鎖天空？今天，所有這些都應該擺在桌面上，因為它對我們，我們所有人，整個歐洲都是一種威脅。你仍然可以阻止侵略。我們必須毫不拖延地採取行動。”

澤連斯基說：“普通人也可以做他們的工作，我相信，在世界每個國家，在歐洲的每個國家。走出你們城市的廣場，要求歐洲的和平，烏克蘭的和平，停止這場戰爭。走出去，走到廣場上，要求停止戰爭。這是我們的權利。這也是你們的權利。當炸彈落在基輔時，這發生在歐洲，而不僅僅是在烏克蘭。當導彈殺死我們的人民時，這就是所有歐洲人的死亡。要求為歐洲提供更多保護，為烏克蘭提供更多保護——作為民主世界的一部分。”

澤連斯基說：“雖然歐洲的國家機構不急於做出真正強有力的決定，但在首都的每一個歐洲人已經可以到我們的大使館來提供援助。要求你們的政府向烏克蘭提供更多的財政、軍事援助。因為這種幫助是對你們的幫助。因為它是對歐洲的一種幫助。你幫助你自己。如果你在歐洲有戰鬥經驗，不想看政治家的優柔寡斷，你可以到達我們國家，在現在迫切需要的地方和我們一起保護歐洲。你已經被人用天然氣勒索了。已經被羞辱了。他們已經想分裂和分化你們，就像他們今天試圖分裂烏克蘭一樣。保護你自己。就像我們保護自己一樣。”

澤連斯基說：“我想再次向俄羅斯聯邦總統致辭。烏克蘭境內到處都在發生戰鬥。讓我們坐到談判桌前。為了停止人民的死亡。現在我想對烏克蘭的武裝部隊講話。堅定地站起來。你們是我們的一切。你們是保護我們國家的一切。榮耀屬於烏克蘭!”