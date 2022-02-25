習近平與普京通電話 贊成俄羅斯與烏克蘭談判

習近平/普京通話

中國國家主席習近平2月25日周五與俄羅斯總統普京通電話談及烏克蘭戰爭。習近平表示贊成以“外交方式”解決這個衝突。之前在2月初，習近平與普京在北京簽署聯合公報，表示反對北約東擴，似乎向外界傳遞了支持普京侵略烏克蘭的信息”。

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中國國家主席習近平2月25日周五與俄羅斯總統普京通電話，談及烏克蘭戰爭，習表示，他贊成以外交方式解決這個衝突。

法新社引述中國國家媒體央視對習普通話的報道說，中國"支持俄羅斯通過與烏克蘭的談判來解決（衝突）"。

俄羅斯總統弗拉基米爾-普京周四宣布在烏克蘭開展"特別軍事行動"，俄軍目前正在向烏克蘭首都基輔靠攏。

據北京中央電視台報道，習近平與普京通話時沒有使用戰爭或入侵一詞，他僅稱"烏克蘭東部的動蕩"，"令國際社會擔憂"。

在這次習普電話會議的記錄中，沒有提到習近平呼籲莫斯科停止（在烏克蘭的）戰鬥。

習近平告訴他的俄羅斯同行普京說，"中國的基本立場是尊重所有國家的主權和領土完整。"

習近平還說，他也重視尊重俄羅斯的"合理安全關切"。

法新社說，在烏克蘭問題上，中國正在外交上走鋼絲：即不希望正面反對俄羅斯，因它與俄羅斯是友好國家，與俄羅斯有某些共同的觀點，如反對北約擴大，但同時又不希望發生中國支持入侵烏克蘭的情況。

在2月初開幕的北京奧運會慶祝世界大團結之前，習近平與普京舉行了自冠狀病毒大流行病爆發以來的首次實體會晤。此二人共同譴責了美國對和平的"負面"影響。

習普二人在北京簽署的聯合公報中，北京譴責了北約東擴，向外界展示中俄結盟共同反西方的姿態。

而普京赴北京參加2022冬奧會開幕式，與習近平展示結盟的姿態，似乎要讓外界相信北京支持他入侵其鄰國烏克蘭。

俄羅斯軍隊在2月24日周四清晨入侵其鄰國烏克蘭。今天俄羅斯陸軍和空軍正在從三個方向包抄首都基輔。俄羅斯向基輔發射的導彈在一個住宅區爆炸，造成平民傷亡。目前已有10萬烏克蘭人背井離鄉流離失所。