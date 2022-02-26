回應制裁：俄宣布暫停與歐洲航天發射合作

烏克蘭危機/制裁

（資料圖片）一枚聯盟號火箭從法屬圭亞那庫魯的歐洲航天中心起飛。 17 /12/2015

俄羅斯航天局周六（2月26號）宣布，歐盟因俄羅斯入侵烏克蘭對莫斯科實施制裁後，俄羅斯決定將暫停從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）航天發射場進行發射。

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俄羅斯方面的一份聲明中說：為了回應歐盟對我們公司的制裁，俄羅斯航天局暫停與歐洲夥伴在組織從庫魯航天發射場進行太空發射方面的合作，並正在從法屬圭亞那召回其技術人員（...）。 同一消息來源稱，俄羅斯航天局還將把目前在法屬圭亞那的87名技術人員召回俄羅斯。

法新社報道，歐洲理事會周四（2月24號）晚間決定禁止向俄羅斯出口飛機、航空航天工業的零部件和設備，以回應俄羅斯對烏克蘭的入侵。

歐洲航空航天部門與俄羅斯有若干夥伴關係。俄羅斯航天局與阿麗亞娜航天公司有一家合資企業Starsem，負責聯盟號運載火箭運營。原本預計2022年將進行八次發射，其中3枚從庫魯發射（包括法國間諜衛星CSO-3），5枚從哈薩克斯坦拜科努爾的俄羅斯航天發射場發射。

報道稱，在沒有聯盟號火箭的情況下，直到阿麗亞娜6號運載火箭投入使用前，歐洲將沒有自己的能力來發射某些衛星。

阿麗亞娜火箭的首次飛行預計在今年年底。