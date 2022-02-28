新冠肺炎病毒全球新統計：4.33億感染

新冠病毒/世界染疫統計

根據法新社今天周一中午的統計報道，自2019年12月底以來，在超過4.33億的確診感染者中，新冠肺炎病毒大流行病已在全球範圍內造成至少5,945,445人死亡。此統計根據收集官方報告數據，實際數據可能更多。

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法新社今天引述歐盟委員會的一份新報告說，一些國家在減少新冠病毒大流行病感染者人數的努力方面取得了進展，包括在美國、加拿大、英國。但全球在交通方面，如火車和飛機旅行，仍然採取強制性的限制措施，也需要有通行證。

據消息稱，菲律賓取消了大部分限制。在感染率急劇下降和接種人數增加之後，菲律賓政府宣布將於3月在首都馬尼拉和其他38個地區取消大部分與新冠肺炎有關的限制。當這個擁有1300萬人口的城市在3月1日被置於最低警報級別時，企業、政府機構和公共交通將被允許滿負荷恢復正常運轉。

在香港，據當局周一宣布，香港可能會像中國一樣對冠狀病毒實施嚴格的遏制政策，規定人們有義務呆在家裡，因為香港顯示醫院裡的屍體因停屍房滿負荷而積壓。

兩年來，香港嚴格的 "零Covid "政策在很大程度上控制了冠狀病毒，但高度傳染性的Omicron變體也暴露了香港衛生系統的缺陷和對大規模流行病缺乏準備。在過去的兩個月里，香港記錄了19萬3千個病例和636例死亡，而在大流行病的早期，只有12000個染疫病例和205例死亡。

新西蘭正在逐步重新開放邊境。周一，由於新冠病毒大流行病而滯留在海外的新西蘭人滿含眼淚回到家中與親人擁抱，因為該國開始取消一些邊境疫情限制，這些限制遭指是世界上最嚴格的限制之一。

據法新社28日周一中午的報道，自2019年12月底以來，在超過4.33億的確診感染者中，該新冠病毒大流行病已在全球範圍內正式造成至少5,945,445人死亡。

美國是死亡人數最多的國家（948,397），多於巴西（649,134）和印度（513,843）。

據世界衛生組織（WHO）估計，考慮到與新冠肺炎病毒直接和間接相關的死亡率，對新冠肺炎病毒大流行病的死亡人數統計，有可能比官方確定的數字高兩到三倍。