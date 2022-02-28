日本尋求東盟國家支持烏克蘭 新加坡將對俄制裁和限制

亞洲/烏克蘭/俄羅斯

日本政府2月28日就圍繞俄羅斯全面入侵烏克蘭的聯合國大會緊急特別會議，加強了向東南亞等各國尋求支持。據悉，日本有意攜手七國集團（G7），擴大國際社會上對烏克蘭的支持。新加坡政府當天通過聲明表示，鑒於俄羅斯對烏克蘭戰事前所未有的嚴重性，以及俄羅斯對一項安理會決議草案意料之中的投票否決，新加坡計畫與其他國家協同行動，對俄羅斯實施制裁和限制。

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據共同社報導，日本首相岸田文雄在周一與烏克蘭總統澤連斯基進行了約10分鐘的電話會談。因俄軍進攻烏克蘭，岸田文雄表示考慮向該國提供約1億美元的緊急人道主義援助。會談後，岸田在官邸對媒體表示“進一步鞏固了連帶意識”，他還透露稱，計畫使對回國感到擔心的烏克蘭人可以延長在留期限。

岸田文雄談到：“（烏克蘭）總統處於非常困難的狀況，是在甚至面臨人身危險情況下的電話會談。感受到了他的認真姿態。”澤連斯基在推特上寫道：“與日本首相岸田談話。感謝對烏克蘭反擊侵略的大力支持。日本在已經批準的1億美元援助的基礎上再撥1億美元，完全支持對俄羅斯的嚴厲制裁。謝謝你! 一個真正的全球反戰聯盟起作用了。”

報導指，日本政府當天還就圍繞俄羅斯進攻烏克蘭的聯合國大會緊急特別會議，加強了向東南亞等各國尋求支持。日本有意攜手七國集團（G7），擴大國際社會上對烏克蘭的支持。此外還加緊協調對俄羅斯和成為進攻據點之一的白俄羅斯發動制裁。

日本外務大臣林芳正28日在外務省與東盟國家的駐日大使等會面，尋求支持決議。日本外務省官員稱，“為了讓更多國家團結，向與日本關係親近的國家進行了呼籲”。據了解，日方將加入把俄羅斯部分銀行排除在SWIFT國際結算系統之外的制裁。岸田文雄在國會參院預算委員會會議上，認為可預見對日本企業和國民生活等造成影響，稱“將逐個細緻地思考如何應對，為盡量抑制出力”。他還表態會關注俄烏的停火談判。

值得一提的是，新加坡外交部長維文28日在國會針對烏克蘭戰事發表部長聲明時說，將對可直接在烏克蘭用作武器傷害或征服烏克蘭人的物品實施出口管制。同時，新加坡也會禁止一些與俄羅斯相關的俄羅斯銀行和金融交易。

維文表示，具體措施正在擬定中，很快會公布。維文強調：“新加坡繼續珍惜與俄羅斯和俄羅斯人的友好關係，但我國不能接受這種侵犯另一個主權國家的主權和領土完整的行為。新加坡會繼續和亞細安及國際夥伴合作，對俄羅斯的入侵行為採取強硬立場，並呼籲結束暴力和流血衝突，緩解緊張局勢。”新加坡航空公司周一還宣布，即日起暫停所有往返樟宜機場和俄羅斯莫斯科的航班。

同樣在亞洲，韓國外交部28日宣布，將加強出口許可審查，停止對俄羅斯出口戰略物資。據韓聯社報導，對於半導體、信息通信、傳感器、激光、海洋、航空航天等57個非戰略物資品目，有關部門將儘早敲定可採取的措施。由於美國這些品目適用“外國直接產品規則”（FDPR），韓國企業也可能受到該規則的直接影響。

韓國外交部表示，政府將參與國際社會將俄羅斯驅逐出SWIFT國際結算系統的行動，具體方案將經過有關部門協商決定。據了解，韓方還決定向遭到俄羅斯入侵的烏克蘭政府、民眾及難民緊急提供1000萬美元的人道援助。