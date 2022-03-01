韓媒發社論譴責韓國政界嘲笑烏克蘭總統 稱應重新思考韓國的國格

韓國/烏克蘭/俄羅斯

據朝鮮日報今天發布社論，批評“嘲笑烏克蘭總統，對俄制裁不積極”飽受指摘的韓國。

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朝鮮日報社論稱，韓國共同民主黨候選人李在明和韓國執政黨政客意指“俄羅斯進攻是烏克蘭總統澤連斯基自找的”的言論引發爭議。在電視討論上，李在明稱：“6個月的新手政客當選烏克蘭總統，公開宣布要加入北約，刺激了俄羅斯，繼而引發衝突。”民主黨共同選舉對策委員長樸用鎮議員稱其為“因為一時受歡迎而成為總統的喜劇演員”，前法務部長秋美愛稱：“因為選錯總統，導致戰爭爆發。”居住在烏克蘭的網友在英美網絡社區發帖稱：“韓國執政黨總統候選人稱，‘烏克蘭總統刺激俄羅斯引發戰爭’”，各國網友紛紛表示：“難道日本侵略韓國是韓國的錯嗎？”對李在明的言論提出質疑。

MBC電視台的YouTube頻道MBIG在題為《烏克蘭總統，危機的領導力》的視頻中稱：“澤連斯基是零從政經歷的喜劇演員出身”，“由於烏克蘭爆發戰爭，他業務選手般的政治生涯正受到譴責。”在韓活動的烏克蘭模特稱MBC是“傲慢的媒體”，並表示：“你們是覺得支持澤連斯基並把票投給他的72%烏克蘭民眾是傻子嗎？”

據該社論，美國專家稱，韓國作為曾經的侵略受害者，受到過大規模的援助，卻在對俄制裁上採取消極立場，對此提出了譴責。韓國是美國同盟國中，唯一保留對俄制裁，在俄羅斯即將全面進攻時才表明制裁意向，並止步於獨立制裁的國家。曾任美國國務院負責核不擴散事務的助理國務卿馬克·菲茨帕特里克指責稱：“韓國謹小慎微、不冷不熱的處理方式讓人感到慚愧和羞恥”，“韓國曾經是侵略的嚴重受害者，也受到過大規模的援助。”美國外交關係委員會美韓政策項目主任斯科特·斯奈德也表示：“韓國已經到了真正不應退縮的時候。”

該社論說，國際社會對俄羅斯的侵略感到憤怒，並對冒着生命危險抵抗的烏克蘭國民表示支持和鼓勵。澤連斯基拒絕了美國的避難建議，留在基輔指揮國家抗戰，讓人們對他的領導力有了新的認識。而韓國的執政勢力將烏克蘭的悲劇用於譴責在野黨總統候選人的政治目的，不知國際社會將如何看待此事？韓國曾在國際社會的幫助下戰勝朝鮮的進攻，如今卻對相同處境的烏克蘭熟視無睹，這樣的態度又會得到怎樣的評價？在烏克蘭事態中，我們不得不重新思考一下韓國的國格。