德國第一炮“轟”國際殘奧委員會接納俄羅斯和白俄羅斯參加北京殘冬奧 稱震驚

北京冬季殘奧會/德國/俄羅斯

德國奧委會和殘奧委會今天對國際殘奧委員會（IPC）決定接納俄羅斯和白俄羅斯運動員參加北京殘奧會表示震驚。北京殘奧會本星期五在北京開幕。此前國際奧委會建議下屬機構及所有體育聯合會將俄羅斯驅逐出各個賽場。

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據法新社今天發自柏林報道稱，德國殘疾人體育聯合會主席弗里德里希姆-尤利烏斯-貝赫說："俄羅斯與白俄羅斯這兩個國家代表團沒有被排除在北京殘奧會外，這是不可理解的。"他遺憾地表示，“我們對沒有拿出力量與勇氣超越規則，站在人道一邊感到遺憾。”

據德國殘疾人體育聯合會主席弗里德里希姆-尤利烏斯-貝赫說，“我們按照規則討論，而在烏克蘭，俄羅斯殺人沒有任何規則。國際殘奧委員會這一決定發出了一個完全錯誤的信號。"

來自德國奧委會的體育同行托馬斯-魏克特也持同樣的觀點："與我們的殘奧會聯合會一致，我們認為國際殘奧會的決定是錯誤的，" 他說，讓俄羅斯人和白俄羅斯人參加，把他們改名為 "中立運動員"，"破壞了制裁的意圖和目的"。

殘奧會代表團團長卡爾-奎德在北京說：”對我來說，最痛苦的事情是聽到帕森斯（國際殘奧會主席安德魯-帕森斯）宣布這一決定時，我們旁邊的俄羅斯館裡爆發出的喜悅。“

奎德感嘆道，"不可理解的是，國際殘奧委員會IPC會做出與大多數體育界人士不同的決定。"

目前還沒有消息報告東道主中國官方的解釋，中國時常以不要把體育政治化為理由加以批評與拒絕。中國拒絕批評俄羅斯侵略烏克蘭，並指西方單邊制裁俄羅斯是非法的。