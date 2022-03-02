日首相：最快本周內啟動對白俄羅斯制裁 對烏提供人道主義援助並接收難民

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日本首相岸田文雄3月2日在國會參院預算委員會會議上表示，最快將在本周內實施對白俄羅斯總統盧卡申科等個人和實體的制裁以及出口管制措施。他還在周三晚間告訴媒體說，日本將向烏克蘭提供人道主義援助並接收烏克蘭難民。

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據共同社報導，岸田文雄在會議上的發言中重申很顯然白俄羅斯參與了俄羅斯入侵烏克蘭。

圍繞俄羅斯對烏克蘭的侵略，岸田文雄表示，這是憑藉實力單方面改變現狀的嘗試，“顯然違反了國際法，絕不容許，予以嚴厲譴責”。他強調：“我國將堅決採取行動，以表明這一立場。”

報導指，岸田文雄還向日本國民尋求理解對俄制裁，解釋稱“無法避免影響也將波及日本企業，但將竭力盡量減輕對國民的影響”。他表示，將勸說產油國抑制油價高企。

此外，岸田文雄建議，禁止俄羅斯飛機在日本領空飛行的措施“必須考慮與國際社會合作的適當措施”。日本政府2日宣布，日本駐烏克蘭首都基輔大使館將暫時關閉。日本外務大臣林芳正解釋稱：“俄羅斯的侵略擴大，基輔局勢迅速緊張”。

岸田文雄在與波蘭和德國領導人就烏克蘭局勢進行了一系列電話會談後還向媒體表示，“我們將繼續在日本接收從烏克蘭撤離到第三國的人員，以便在國際社會的一個重要方面進一步表明與烏克蘭人民的團結。”

據悉，日本政府已宣布促進接收從烏克蘭撤離到日本的難民的政策。岸田文雄補充說：“首先，我們設想接收在日本有親戚或熟人的人，但我們將超越這一點，從人道主義角度作出回應。 我們將繼續加強與國際社會，包括七國集團的合作，以便為烏克蘭提供強有力的支持。”

關於接收的時間，岸田文雄談到：“我們希望儘快協調實際事宜。我沒有聽說已經做出任何具體安排，但烏克蘭的局勢很緊張，我們每天都看到越來越多的難民，所以我國希望儘快推進程序，以應對這種情況。”