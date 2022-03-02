美國要求再驅逐聯合國一俄羅斯間諜僱員

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美國啟動程序，要求一名任職於聯合國的俄羅斯情報人員離開，美國指控此人濫用在美居留特權。此前美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國人員，美國指控他們從事間諜活動。俄羅斯揚言對等報復。

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懷疑替俄羅斯搜情報，美國要求聯合國驅逐秘書處一名俄羅斯僱員。據法新社報道稱，美國下令驅逐12名俄羅斯駐聯合國人員後，美國駐聯合國代表團稱，美方要求聯合國驅逐一名據稱擔任「俄羅斯情報人員」的僱員。

美國此前表示，要將12名俄羅斯駐聯合國代表團人員驅離美國，理由是他們從事間諜活動，不利美國國家安全。美國發言人今天說，美國「啟動程序，要求一名任職於聯合國的俄羅斯情報人員離開，此人濫用在美居留特權」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）證實此事，但拒絕進一步評論，包括這人的性別、是否受雇於聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）位於曼哈頓的辦公室。杜雅里克表示：「基於尊重個人隱私，及此事的敏感性，我不會進一步評論。」他稱此人是秘書處的一名職員。

據路透社消息，杜雅里克說，讓這項決定有點讓人難以理解的是，這名職員本就預定3月14日結束任期。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）1日表示，12名外交官已被下令在3月7日之前離開美國。他批評美國此舉是「敵意行為」，並說俄羅斯將有回應，因為這是外交慣例。