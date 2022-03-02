聯大緊急會議141票贊成5票反對通過決議案，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的侵略

聯合國/俄羅斯/烏克蘭

3月2日，聯合國大會第11次緊急特別會議（ESS，Emergency Special Session）成員進行投票表決，最終以141票贊成、5票反對和35票棄權的結果通過了由烏克蘭等超過9國家共同提交的烏克蘭局勢決議草案。該決議要求俄羅斯停止在烏克蘭的入侵併撤出所有部隊。

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此前，聯合國安理會2月27日以11票贊成、1票反對、3票棄權通過程序性決議，決定就烏克蘭局勢召開大會緊急特別會議。在有關程序性決議的投票中，常任理事國沒有否決權。根據聯大1950年通過的第377A(V)號決議，如果安理會由於常任理事國缺乏一致意見，而使其無法履行維護國際和平與安全的首要責任，大會應立即審議此事。根據規定，一旦安理會通過投票，聯合國大會必須在24小時內舉行會議。

聯合國大會在周三舉行的第11次緊急特別會議是本世紀第一屆該會議。大會當天通過了由烏克蘭等超過90國共同提交的烏克蘭局勢決議草案。投票結果是141票贊成、5票反對和35票棄權。這是在由193名成員國組成的聯大召開的，自1997年以來的第一次緊急特別會議。

儘管當天的決議結果沒有法律約束力，但它在反映國際輿論方面具有影響力。俄方代表在上周五安理會的投票中否決了有關烏克蘭局勢的決議草案。根據聯大緊急特別會議的規則，一項決議草案需要三分之二的投票國家批准，棄權票不算數。

聯大緊急特別會議通過的該決議案，“以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略”，並要求莫斯科立即停止使用武力，並要求“所有俄羅斯軍隊立即、完全和無條件地從烏克蘭的國際公認邊界撤出。”該決議案還呼籲俄羅斯撤銷承認烏克蘭東部兩個分離主義地區為“獨立地區”的決定。據了解，在大會上為俄羅斯投下反對票的國家包括白俄羅斯、古巴、朝鮮和敘利亞。

此外，在聯合國人權理事會會議上， 烏克蘭副外交大臣埃米娜·紮帕羅娃(Emine Dzhaparova)的講話贏得了在場各國代表的起立鼓掌，這與一天前，俄羅斯外長拉夫羅夫講話開始就遭到100多名外交官的退場離席形成鮮明對比。

紮帕羅娃呼籲支持烏克蘭的決議草案，以建立聯合國對俄羅斯在一周前的入侵期間所犯罪行的調查。這個由47個成員國組成的論壇將於星期四審議草案文本。她談到：“我們正受到非人道的攻擊。但現在不是哭鼻子的時候，我們肯定會在勝利後哭鼻子”。紮帕羅娃說，352名烏克蘭人，包括16名兒童，在衝突中喪生，最小的只有18個月大。