恢復伊核協議談判: 美國稱接近與伊朗達成協議

美國，伊朗和協議談判

伊朗與世界大國間為恢復2015年伊核協議的談判正在維也納舉行，美國周四表示，美國和伊朗已接近達成“可能的協議“，但距離最終達成仍有問題尚未解決，而留給談判的時間已經不多了。

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美國、伊朗、英國、法國、德國、俄羅斯和中國在維也納進行了數周的緊張談判，美國外交發言人波特周四向記者表示，談判人員取得了 "重大進展"。法新社報道指，最近幾周以來，參與談判的各方均對外透露了這種進展趨勢。

波特說，"我們已接近達成一項可能的協議。"但她同時警告："仍有一些棘手的問題尚未得到解決"，"這些懸而未決的問題如果不能得到迅速解決，我們就不會達成協議。"她說，如果伊朗是認真的，"在未來幾天 "就有可能達成協議，但談判 "剩下的時間並不多"。

11個月來就開始斡旋此輪恢復伊朗協議談判的歐盟談判代表莫拉也表示，談判已進入 "最後階段"。" 他在推特上說："重要的問題仍懸而未決，在這樣一個複雜談判中，從來都無法確保成功。" 我們還尚未沒有到那一步"。

伊朗外交部1號表示，“有可能達成一項良好的協議。”但仍有3個重大問題有待解決，他說，這些問題與制裁的解除程度相關，還有關於美國不會再次退出協議的保障，以及解決與在伊朗許多舊址和非公開地點發現鈾痕跡相關的問題等

美國在2018年宣布退出核協議，恢復對伊制裁。作為回應，德黑蘭在很大程度上放棄了它曾同意的核活動限制。據法新社周四查閱國際原子能機構（IAEA）的一份報告，伊朗的濃縮鈾庫存已超過了授權限額的15倍。

西方國家認為，未來幾天對正在維也納舉行的談判具有決定意義，因為按照伊朗核進展的速度，2015年協議將很快失效。法國外交部強調， "迫切需要""在本周結束談判。

多方觀察認為，如果在本周末之前沒有達成妥協，西方可能會離開談判桌並宣布談判失敗。在懸而未決的問題中，包括德黑蘭要求停止國際原子能署對其境內未申報地點是否存在核材料的調查。國際原子能署主任格羅西表示，將 "永不放棄 "讓伊朗就此提供澄清的努力，他將於周六前往伊朗，與伊朗官員會面。