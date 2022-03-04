日本罕見決定向烏克蘭提供防務物資 韓國對俄國防部等49個實體進行出口管制

日本/韓國/俄羅斯

自東京方面消息，日本政府3月4日召開國家安全保障會議（NSC）四大臣會議，為支援受到俄羅斯進攻的烏克蘭，罕見得決定向烏方提供自衛隊擁有的物資，包括防彈背心、發電機等，相關部門將進行協調。此外，韓國政府周五宣布，將俄羅斯國防部等美國指定製裁的49個實體列入貿易黑名單（Denial List）。

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據共同社報導，日本內閣官房長官松野博一當天在記者會上透露了上述內容。日本向受到武力攻擊的國家提供裝備物資極為罕見。報導提及，隨着烏克蘭局勢日趨緊張，歐美各國紛紛開始向烏克蘭提供軍事援助。日本政府此次根據《憲法》的和平主義與《自衛隊法》的宗旨，並非提供具有殺傷能力的武器，而是從人道主義觀點出發認為提供物資較為合適，並討論了具體的支援內容。松野博一在記者會上關於對烏提供物資說明時強調：“不考慮提供具有殺傷能力的裝備品。”

報導指，日方考慮將向烏方提供的物資還包括帳篷、防寒服、照相機、衛生用品、應急食品、發電機。日本防衛大臣岸信夫周五在防衛省向媒體表示：“我們正在考慮向烏克蘭提供該國要求的防彈背心、頭盔、防寒服、帳篷、照相機、衛生材料、應急食品、發電機等。確認為出口項目後，在與政府和執政黨討論與規定武器等裝備出口規則的《國防裝備轉讓三原則》操作指南的一致性後的幾天內（成行）。”他說，預計由日本政府和其他自衛隊飛機運輸這些物品。

岸信夫告訴記者稱：“烏克蘭人民正勇敢地站起來反對（俄羅斯），國際社會正團結起來支持烏克蘭，並採取前所未有的措施。防衛省也將提供最大的支持。”他還強調稱：“不允許憑藉力量單方面改變現狀，將表現出對烏克蘭人民的連帶感。”據了解，日本首相岸田文雄在3日的記者會上就援助烏克蘭表示：“將以醫藥品為首，提供我國能夠支援的物資。將視情況考慮日本能夠提供的人道主義支援的方式。”

就日方決定向烏克蘭提供防務物資的消息，美國新任駐日本大使伊曼紐爾（Rahman Emanuel）當天在受訪時表示：“（此舉）顯示了對自由、民主、人類尊嚴和國際法的堅定承諾。”伊曼紐爾認為，對於日本來說這是一個“前所未有的決定，通過提供防務物資向烏克蘭提供重要援助”。 他感謝岸田文雄首相“再次展示了世界和烏克蘭人民真誠渴望的領導形式”。伊曼紐爾說：“所有民主國家都可以在增強烏克蘭人民和烏克蘭軍隊的意志和抵抗力方面發揮作用，而日本在這方面發揮了歷史性作用。”

首爾方面，據韓聯社報導， 韓國產業通商資源部周五發布信息指，韓國政府決定將俄羅斯國防部等美國指定製裁的49個實體列入貿易黑名單（Denial List）。報導指，這是韓國被列為美國對俄出口管制規則——外國直接產品規則（FDPR）豁免對象後，為與美國等國際社會的出口管制保持一致步調而採取的額外措施。FDPR規則規定，即使在美國境外生產的產品，只要使用屬於美國出口管制對象的軟件和技術，有關方不得出口相關產品。

韓國政府已公布切斷對俄出口戰略物資的方案。要對被列入黑名單的實體出口產品和技術，即使是非戰略物資，也必須獲得政府批准。報導提及，對於電子（半導體）、電腦、通信和信息安全、傳感器和激光、海洋、航法和航空電子、航空航天7個領域57個非戰略物資品目，韓國政府從美國有關部門獲得非正式清單，對戰略物資進出口告示進行修訂。據修訂案，韓國企業必須在出口上述品目前獲得政府批准。

據韓國政府預測，對告示進行修訂後，預計企業出口從申請到獲批需要約一個月。 該國產業通商資源部表示，若韓國沒有被列為FDPR規則豁免對象，須獲得美國政府批准，這可能耗時數月。因此，韓國企業將能節省行政方面的成本和時間，不確定性也被消除。