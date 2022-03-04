西方孤立俄國 中國將漁翁得利？

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就德國政府新的對俄政策和俄中關係，德國民眾和媒體有何看法？

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德國多份民意調查顯示，大多數德國人支持德國政府的政策轉變。最新德國“電視一台德國走勢”民調顯示，61%的受訪者認為，本國政府向烏克蘭提供武器的決定是正確的，1/3的人認為這是錯誤的。就德國政府宣布以一千億歐元提升德國軍備的決定，65%的受訪者認為是正確的，27%的人認為不正確。82%的人認為，將重要的俄羅斯銀行排除在Swift支付系統之外是正確的，67%贊成叫停德俄天然氣管道項目北溪二號輸氣管項目的審批程序。對接納來自烏克蘭戰爭難民一事，91%的受訪者持肯定態度，只有5%的人表示拒絕。有1320人語2月28日至3月2日期間接受了調查訪問。

德國《明鏡》周刊進行的民意調查也顯示，德國大多數人視俄國為威脅，贊成本國政府安全政策的轉變。78%的受訪者贊成政府對安全政策的調整和以一千億歐元加強德國國防軍的計畫。只有16%的人認為這一反應是錯誤的。有5000多人於2月28日到3月2日間接受了民調訪問.

德國《焦點》周刊發表了Civey民調機構的調查結果。該調查機構近三天內向5000多名德國人詢問了他們對烏克蘭戰爭的看法。其中69%的受訪者認為，聯邦政府批准向烏克蘭運送武器是正確的。德國政府的新政策得到了民眾的認可。但令人驚訝的是，很多綠黨追隨者顯露出，他們是極端的反和平主義者。他們中的92%贊成向烏克蘭提供致命武器。選項黨選民則大部分反對向烏克蘭運送武器。57%的受訪者對總理朔爾茨最近的表現表示了讚揚。

就俄中關係，德國多份媒體表示，要制裁和孤立俄國，必須把中國拉到西方這一邊。但恐怕中國會繼續站在俄國這一邊。比如，德國廣播電台報道說，只要西方繼續買進天然氣和原油，西方採取的制裁手段對普京便不能形成打擊。再者，普京還可以繼續依靠像中國這樣的夥伴。中國在聯合國安理會上投了棄權票，而且沒有譴責俄國發動的這場戰爭。中國國家主席習近平和俄國掌權者普京在最近的北京冬奧會上，宣布了“無邊界夥伴關係”。他們擁有共同的對手：美國和北約。在經濟上，中國依賴俄國的天然氣和石油。歐洲人退出市場後，中國會成為俄國最重要的銷售市場。而中國尋求減少對國際金融系統的依賴，也是為了要避免未來可能會遇到的制裁。

《明鏡》周刊表示：大多數國家紛紛譴責俄國對烏克蘭發動戰爭，偏偏中國在俄國和西方之間走鋼絲，為什麼？中國在不用大費周折的情況下，當然會繼續支持俄國，但中國不會純粹為了友誼而送上厚禮，而是會利用俄國的孤立局面，進一步將俄國掌握在自己手裡，以實現自己的利益，因為俄國已沒有多少選擇的餘地。