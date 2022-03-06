全球多城現反戰浪潮力挺烏克蘭人 要求普京結束入侵

烏克蘭危機/反戰浪潮

俄羅斯總統普京2月24日入侵烏克蘭，全球民眾大感震驚。本周末戰事已經進入第十天，除了烏克蘭境內有民眾勇敢抗議俄國佔領，全球從法國，瑞士，英國，意大利到美國紐約等大城市都出現反戰聲浪，成千上萬的民眾走上街頭在一片烏克蘭黃藍國旗色中聲援烏克蘭，要求終結俄羅斯的入侵行動。

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在烏克蘭，社群網站上流傳的視頻顯示，該國南部重要的戰略港市刻松（Kherson）市中心今天有數以百計的人遊行，他們揮舞國旗、高呼口號。英國廣播公司（BBC）估計有2000人參與抗議行動。

法國內政部估計，周六全國約有4萬1600名民眾在各地約119個城鎮的示威遊行中反對俄羅斯入侵烏克蘭，支持烏克蘭民眾，巴黎一地就有1萬6000人上街。本台法廣法語部記者在現場參訪到遊行者：

Zohia 是烏克蘭人，她為留在烏克蘭的年邁父母擔心：

“我希望這一切儘快停止，我為烏克蘭我的家人和朋友們擔心，我的一個朋友和姐姐在巴黎，這讓我稍微有點放心，但我的父母還在烏克蘭，他們年紀大了，不想也不能離開家，我擔心炸彈會落到我家的房子上，我希望歐洲醒來，派遣軍隊去幫助我們，否則，誰會是下一個？波蘭，法國還是德國，普京不會停下來的。”

Oléna 是一名留學生，她的家人都在烏克蘭，對她來說，參加遊行時唯一支持親人的方式：

“這不僅僅是普京的問題，與所有人有關，是所有人的問題，我們必須團結在一起反對普京，不是反對俄羅斯人民，因為普京永遠不會停下來。”

在遊行隊伍中也有舉着歐洲星旗的法國人，Antoine解釋了他來參加遊行的原因：

“我感覺是歐洲，歐盟受到了攻擊，前來遊行很重要，彰顯歐盟的存在，讓人們知道歐盟後面又人民，我們會戰鬥。”

法國歐洲議員格魯克茲曼也在遊行隊伍中，他向記者解釋了制裁普京的重要性：

“向歐洲和美國出口的石油和天然氣一直都是普京主要的收入來源，但是我們會有解決辦法的，當然制裁會對價格產生影響，但是從供應量上看，歐洲應該能夠走出困境。可以確定的是，如果我們不進行制裁，那麼傳給莫斯科的信息就是我們沒有辦法實施制裁，因為這會導致我們自己的損失。但事實上，所有真正對普京政權立即生效的制裁都會讓我們付出一定的代價。對歐洲領導人而言，目前最大的挑戰就是評估在歐洲的自由和和平的代價，並向人民做出解釋。要解釋我們是否願意付出代價。”

在遊行隊伍中，也有中國人手持寫着“中國人（不等於習近平）支持烏克蘭人民”的紙牌。

據報道，巴黎抗議活動其中一個主辦單位“與烏克蘭站在一起”（Stand With Ukraine）表示，他們每個周末都會上街，巴黎或其他地方都一樣，直到普京離開、撤走他的戰車為止。