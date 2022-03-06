普京簽署法律將獨立報道視為犯罪，彭博社、CNN等媒體退出俄國

普京

在總統普京4日簽署俄羅斯議會通過的一項法律修正案，將俄國入侵烏克蘭的獨立報道定為刑事犯罪後，美國彭博新聞社、CNN英國BBC等西方媒體已經暫停其在俄羅斯的新聞業務。

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彭博社總編輯米克爾思韋特(John Micklethwait)說：“我們非常遺憾地決定暫時中止我們在俄羅斯境內的新聞採訪，俄羅斯刑法的修改似乎旨在將任何獨立記者通過聯想就變成犯罪分子，這使得在俄國境內無法繼續任何正常的新聞報導。”

CNN的全球分支機構表示已停止在俄羅斯播出。ABC新聞表示從周五開始不會在俄國播出。ABC新聞在一份聲明中表示：“我們將繼續評估情況，並確定這對我們當地團隊的安全意味着什麼。”

但這些新聞機構現在還沒有要求他們的記者離開俄羅斯。

臉書全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在一份聲明中說：“很快，數百萬普通俄羅斯人將發現自己被切斷了可靠的信息，被剝奪了與家人和朋友聯繫的日常方式，並被壓制不敢說話。”

莫斯科當局3月4日封禁了包括美國之音、英國廣播公司、德國之聲等媒體的網站，指這些媒體散布“負面報道”。臉書（Facebook）和推特（Twitter）也被俄羅斯的通信監管機構封鎖。

俄羅斯總統普京簽署了新法案內容包括：如果記者發表的信息與官方關於俄羅斯在烏克蘭戰爭的聲明相悖，他們將被投入監獄。新法律規定，任何傳播被政府認定的有關該國軍隊“假新聞”的人將面臨最高15年的監禁，任何被發現詆毀俄羅斯軍隊或公開支持對該國進行制裁的人將面臨罰款。

俄羅斯兩家自由媒體：莫斯科回聲（Echo of Moscow）廣播公司和TV Rain因報導普京在烏克蘭的戰爭，3日在壓力下停播，檢察官要求限制他們的網站。