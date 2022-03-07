摩根士丹利：俄羅斯債務違約或最快在4月中旬到來 盧布跌至紀錄新低

俄羅斯/烏克蘭/國際

據彭博社3月7日報導，依照摩根士丹利公司的經濟學家們分析，自全面入侵烏克蘭引發國際金融制裁後，隨着債券價格下跌，俄羅斯經濟衰退迫在眉睫，該國支付外債的可能性正在減少。此外，俄羅斯盧布周一在稀疏的交易中大幅下跌，再次創下歷史新低，當地市場至少要到周三才可能會開張。

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據了解，摩根士丹利新興市場主權信貸戰略的全球負責人瓦弗（Simon Waever）在周一的一份說明中寫道：“我們認為（俄羅斯主權債務）違約是最有可能發生的情況。”他稱：“如果發生違約，它不太可能像正常的違約，委內瑞拉可能是最接近的類比。”瓦弗認為，違約最早可能在4月15日發生，當天是俄羅斯2023年和2043年到期美元國債付息30天寬限期結束。

根據彭博收集的數據，指示性定價顯示投資者對俄羅斯2023年到期美元國債的估值約為每1美元面值29美分，為有史以來最低；不過似乎沒有交易發生在這個水平。在俄羅斯上個月入侵烏克蘭之前的幾天里，債券價格高於面值。

摩根士丹利表示，雖然主權債價格跌至個位數的情況並不多見，但俄羅斯國債“可能接近”。近些年只有黎巴嫩和委內瑞拉的國債曾經跌到這樣低的水平。4年多前，委內瑞拉及其國家石油公司對600億美元債務違約。在2018年的大選爭端之後，美國2019年對委內瑞拉實施制裁，禁止交易該國證券。在當下，有些委內瑞拉債券的價格只有每1美元面值幾美分。

瓦弗稱，俄羅斯跟委內瑞拉的相似之處還在於，該國也有大量的石油資產，這些資產只有在制裁解除後才會發揮作用。他寫道，如果債券違約、債權人得到法院的判決，那麼上行風險將是能夠使用現在凍結在俄羅斯境外的所有資產，包括外彙存底。

報導指，五年期信用違約掉期已經飆升至2500個基點以上，因為隨着戰爭的升級，投資者定價更高的違約可能性。同時，根據彭博指數彙編的數據，自今年年初以來，俄羅斯的主權債務給投資者帶來的平均損失為81%。數據顯示，只有白俄羅斯的政府美元債務在2022年表現更差，損失達93%。

據了解，違約可能與俄羅斯在美國及其盟國實施制裁的情況下不願向外國債權人兌付有關。摩根士丹利表示，美國銀行業是否獲准接受俄羅斯財政部的票息支付存在一些不確定性。俄羅斯財政部表示，對外國投資者的兌付將取決於對俄制裁和相關豁免。瓦弗寫道：“進一步大幅拋售的可能性將給價格帶來額外的下行壓力，我們認為在這一點上，任何投資者涉足俄羅斯主權債券的動力都非常小。”

據路透社周一援引路孚特（Refinitiv）數據顯示，盧布出價在上周五收於121.037後，最遠表示為150兌1美元。在EBS外彙交易平台上，盧布最遠對美元貶值至160，或超過22%，最近交易於145，當天下跌14.5%。自今年年初以來，盧布對美元貶值近50%，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，損失急劇加速，此舉引發了世界各國政府的對俄全面制裁。