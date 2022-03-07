里根總統基金會宣布將授予澤連斯基羅納德·里根自由獎

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美國里根總統基金會暨研究所3月7日宣布，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy ）將獲得羅納德·里根自由獎。該獎項是里根總統基金會所授予的最高年度平民榮譽。該獎項被授予“那些對全世界的自由事業做出不朽和持久貢獻的人。”

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美國里根總統基金會暨研究所周一通過推特宣布：“烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基將獲得羅納德·里根自由獎。”據美國短新聞網站Axios報導，里根總統基金會暨研究所董事會主席瑞安（Fred Ryan）說：“全世界都為澤連斯基總統和他所代表的一切：民主、個人自由、自由和希望而喝彩。”

羅納德·里根自由獎是里根總統基金會所授予的最高年度平民榮譽。該獎項被授予“那些對全世界的自由事業做出不朽和持久貢獻的人。”在里根本人去世之前，該獎項由美國前第一夫人南希·里根代表她的丈夫頒發，里根於2004年6月去世。

此前，該獎項於1992年由從總統位置上卸任的里根本人首次頒發，1993年也是如此。1994年，南希·里根代替她的丈夫頒獎；里根當時在之前的幾個月前被診斷出患有阿爾茨海默氏病，無法出席頒獎儀式。

自其創立以來，獲得該獎項的美國國內外人士包括前蘇聯領導人戈爾巴喬夫（1992年獲得）、美國前國家安全顧問鮑威爾（Colin Powell，1993年獲得）、以色列前總理拉賓（Yitzhak Rabin，1994年獲得）、英國前首相撒切爾夫人（Margaret Thatcher ，1998年獲得）和里根曾經的副手老布什總統（George H. W. Bush）等政要。

澤連斯基周一還與印度總理莫迪、歐洲理事會主席米歇爾和立陶宛總統瑙塞達等外國政要通話。澤連斯基在推特上介紹稱，在與莫迪通話期間“向莫迪總理通報了烏克蘭反擊俄羅斯侵略的情況。印度讚賞在戰爭期間（烏方）對其公民的援助以及烏克蘭對最高級別直接和平對話的承諾。感謝對烏克蘭人民的支持。#StopRussia”

澤連斯基還指出：“與歐洲理事會主席米歇爾舉行了定期會談。討論了對核設施的威脅，對民用和關鍵基礎設施的炮擊。我們必須阻止這一切。提出了烏克蘭加入歐盟的問題。烏克蘭人民應該得到這些。 #StopRussia”

澤連斯基稱：“與朋友們不斷聯繫。向瑙塞達總統介紹了烏克蘭目前的軍事和人道主義局勢。我們還就烏克蘭加入歐盟的下一步行動達成一致。 我們感受到立陶宛的支持。”