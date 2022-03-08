英國將與美國同步禁止進口俄羅斯石油

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彭博社3月8日引述熟悉此事的人士說，英國政府計畫禁止所有俄羅斯石油的進口，這是英國政府就烏克蘭戰爭對普京政府採取的最新制裁措施。該禁令將與美國同步分段實施，且不包括天然氣。

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彭博社3月8日引述熟悉此事的人士說，英國政府計畫禁止所有俄羅斯石油的進口，這是英國政府就烏克蘭戰爭對普京政府採取的最新制裁措施。該禁令將與美國同步分段實施，且不包括天然氣。

英國的禁俄羅斯石油的舉措將與美國的禁令保持一致，該禁令將在未來幾個月內分階段實施。這位因政策未公布而不透露姓名的人說，該禁令適用於精鍊產品，不適用於俄羅斯天然氣。

英國政府在制裁普京政權的銀行和一些富豪之後，一直在尋找進一步對普京政權施壓的方法。鮑里斯-約翰遜政府因其應對烏克蘭戰爭的一些做法而受到批評，例如處理烏克蘭難民簽證的速度，以及相對於美國和歐盟而言，制裁的俄羅斯富豪的數量。

該報道說，禁止俄羅斯石油可能會給英國的能源價格帶來進一步的上漲壓力，由於通貨膨脹率飆升，英國人已經面臨著生活成本危機，稅收負擔也將達到20世紀50年代以來的最高水平。2019年至2020年期間，英國進口原油和成品油的12%至13%來自俄羅斯。