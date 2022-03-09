俄烏戰爭：歐洲不太會立刻禁止俄能源，但或將持續分階段進行重大削減

歐盟/ 烏克蘭

周二，拜登下令禁止進口俄羅斯石油，以制裁普京在烏克蘭的入侵。Qamar Energy首席執行官，哥倫比亞大學全球能源政策中心非常駐研究員Robin Mills認為，歐洲效仿美國對俄羅斯燃料進口實施限制是現實的，儘管這可能並不會是一種立即的，全面的禁令：“（歐洲各國政府）分階段減少俄羅斯石油和天然氣的進口，這絕對是一項正在考慮當中的政策”。

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Robin Mills 談歐洲進口俄羅斯能源。 © AP供圖

拜登政府對俄能源的這一重大貿易行動，可謂是回應了陷入困境的烏克蘭領導人的請求，但同時也引發了對更多依賴俄羅斯燃料的歐洲各國是否會實施類似措施的質疑與猜想。

Robin Mills指出，“歐洲政府面臨的（限制進口俄羅斯能源的）壓力會越來越大，現在美國和英國都做出了相應承諾。現在，（後果）還么有那麼凸顯，但我認為隨着這場戰爭的繼續，我們會看到更多可怕的圖景，也會產生更多的認知，更多對歐洲危險的認知。我們已經看到對德國能源和外交政策的巨大反思…所以我認為整個歐洲大陸的能源政策，肯定會擺在桌面上。現在，（俄羅斯能源）會立即被歐洲徹底禁止嗎？這不太可能。但會產生一個對俄羅斯能源的持續的重大削減，分階段削減俄羅斯石油和天然氣的進口”。

有關綜合能源價格，Robin Mills認為，“你會看到人們拋出每桶 200 美元這樣的數字，但我們現在處於未知的領域。自70年代石油危機以來，我們還沒有看到這種規模的動蕩，在某些情況下甚至這次的動蕩更劇烈，這次不僅僅是石油，還有天然氣和煤炭，都受到衝擊，所以在整個能源綜合體中，所以我們真的處於未知領域。價格能漲到多高，當然取決於具體動蕩的大小，以及我們會採取什麼樣的緊急措施來應對”。