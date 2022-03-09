志願為烏克蘭作戰的外國人可獲烏公民身份 格魯吉亞前防長帶隊援烏

烏克蘭/俄羅斯/國際

據烏克蘭國家通訊社報導，烏克蘭內政部副部長葉寧（Yevhen Yenin）3月9日表示，自願為烏克蘭作戰的外國公民將有資格獲得烏克蘭公民身份。另據烏克蘭國防部介紹，格魯吉亞前國防部長歐克魯亞希維利(Irakli Okruashvili) 已經和其他格魯吉亞志願者一起抵達烏克蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭國家通訊社援引葉寧的話報導：“烏克蘭正在組建一支領土防衛外籍志願兵團，由希望加入抵抗俄羅斯侵略者和捍衛全球安全的外國人組成。”報導引用葉寧的話說，為烏克蘭支援作戰的外國志願者的人數正在增加。

葉寧說：“這些志願者將簽署一份合同，獲得一本軍事護照，然後取代他們的居留證。在未來，如果這些外國國民中有人想成為烏克蘭公民，我們的立法為他們提供了一條途徑。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月6日晚曾向媒體介紹稱，來自52個國家的2萬多人已表示自願為烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，他們將在新成立的烏克蘭領土防衛外籍志願兵團中服役。

值得一提的是，格魯吉亞前國防部長歐克魯亞希維利(Irakli Okruashvili) 已經和其他格魯吉亞志願者一起抵達烏克蘭參戰。