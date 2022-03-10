土耳其斡旋下 俄烏外長開始舉行談判

烏克蘭戰爭/土耳其

俄羅斯外交部長拉夫羅夫和烏克蘭外交部長庫列巴周四（3月10號）在土耳其南部安塔利亞舉行會談，這是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來的首次該級別會議。

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基輔和莫斯科的官員以前曾多次會面，但這是俄羅斯首次派部長就危機進行會談。迄今為止，基輔和莫斯科之間的談判已經導致了幾個地方的停火，並開放了人道主義走廊以疏散居民，但俄羅斯被指控違反了這些協議。

一名土耳其外交官周四早上告訴法新社，俄羅斯和烏克蘭部長在土耳其南部的會談已經開始，會談的目的是試圖達成停火。據悉，來自交戰國的兩位部長之間的雙邊會議預計將 "持續一個半小時。它可能更多，也可能更少“。

在三邊會議開始之前，土耳其外交部長梅夫呂特-卡武索格魯歡迎並分別會見了前一天晚上抵達並住在不同酒店的兩位部長。烏克蘭外長庫列巴對土耳其東道主表示感謝，表示自己打算在三方會議上堅持 "三個要點"，根據他的部門聲明："立即停火，改善馬里烏波爾、哈爾科夫、蘇米、沃爾諾瓦哈和其他烏克蘭城市的人道主義狀況，以及俄羅斯軍隊從烏克蘭領土上撤出“。這些城市都處於俄羅斯軍隊的猛烈炮火之下，許多平民被困。

在離開烏克蘭前去土耳其之前，庫列巴先生在臉書視頻中說，他對此次談判的期望是 "有限的"，因為俄羅斯保持着殘酷的轟炸行動，並對烏克蘭的主要城市進行圍困。他指出，會談的成功將取決於克里姆林宮給拉夫羅夫的 "指示和指導方針"。他說對俄羅斯不抱太大希望，但將努力通過有效的準備工作來充分利用會談。

一位土耳其外交官告訴法新社："兩位部長同意在土耳其而不是在其他地方會面，這一點很重要。 他也補充說："土耳其首先希望確保停火。"

法新社指出，促成兩國外長的談判顯示土耳其總統埃爾多安自危機開始以來為發揮調解作用所作的努力。 埃爾多安周三表示："我們正在努力防止這場危機變成一場悲劇"。