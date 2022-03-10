美國印太司令：烏克蘭是美國的警鐘"可能在台灣發生"

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美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上將在美國眾議院軍事委員會上說，俄羅斯入侵烏克蘭為美國官員敲了一個警鐘，他們現在應該認識到，如果中國對台灣有企圖，“我們必須看到這一點，這可能發生”。

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阿奎利諾將軍是3月9日出席眾議院軍事委員會聽證會的國防部官員之一，他就印太地區局勢回答了提問。

他說，中國是美國所面臨的最重要的戰略競爭者，中國政府願意“為了自己的利益，以犧牲所有其他人的利益為代價，將基於規則的國際秩序連根拔起”。

眾議院軍事委員會（HASC）主席亞當-史密斯議員（D-Wash.）說，美國應該"試圖成為保持亞洲和平的平衡力量"，特別是在台灣保持現狀的問題上。他補充說，你知道，“中國最近發表的好戰語言，非常，非常危險”，而我們很容易看出，“中國-台灣”的局勢，就像我們現在看到的“俄羅斯-烏克蘭”局勢，是一樣的。

阿奎利諾上將在談到美國對台灣的戰略模糊政策（不說明美國是否會保衛台灣）時說，一些人認為澄清這一政策會起到威懾作用，"也有一些人認為這將是一個加速器。" 而他認為兩者各有利弊，說："我們應該非常仔細地看。"

模糊政策

在談到美國對台灣的戰略模糊政策（不說明美國是否會保衛台灣）時，阿奎利諾上將表示，一些人認為，澄清這一政策會起到威懾作用，也有一些人認為，這將是一個加速器。兩者都有利有弊，"我們應該非常仔細地考慮。"

負責印太安全事務的助理國防部長伊利-拉特納（Ely Ratner）指出，同時，美國與印度的軍事關係的"趨勢線""正朝着正確的方向發展"。

眾議院軍事委員會（HASC）主席史密斯想知道美國應該如何做，才能加強與印度的關係，以及美國應該如何調整其在印度-太平洋地區的活動。他說，"如我們所知，俄羅斯和中國正在世界許多地方積極開展活動"。"這裡說的競爭，實際上是在合作夥伴中建立廣泛的支持......要讓人們看到，對所有國家來說，與美國和西方國家合作是最好的選擇。

美印合作

國防部長助理拉特納說，儘管印度在武器方面依賴俄羅斯，但美國與印度的夥伴關係正在取得 "歷史性進展"。他補充說，美國和印度"繼續整合並運作我們的日常防務合作和物流，加強信息共享，並在新興領域，如太空和網絡空間，發展我們的雙邊合作"。

他補充說，美國正在"加倍努力"發展在印太地區的盟友和夥伴網絡。"由於美日聯盟是地區和平的基石，我們正在深化與日本自衛隊的防務合作，優化我們的聯盟部隊態勢，並將聯盟納入一個由志同道合的國家組成的更廣泛的地區安全網絡。

美國印太司令部指揮官阿奎利諾提到的另一個優先事項是 “綜合的、有彈性的、可持續的情報、監視和偵察能力”--一個將所有這些聯繫在一起，並以自洽一致的方式顯示給戰場上所有部隊的網絡；然後，“最終有能力以正確的武器和火力關閉殺傷鏈”。

阿奎里諾上將表示，中國、俄羅斯、甚至朝鮮等國家發展高超音速武器的"速度和步伐"，在一定程度上，激發了他保衛關島的願望

阿奎里諾說，為了"能夠在重要的地方部署軍隊以得到最好的戰力"，美國軍方"把關島作為一個戰略樞紐來關注"。

他解釋說："印度洋-太平洋地區面積佔全球一半，非常廣闊，而且很大部分是水"。“價值約110億美元的建設項目，隨着我們軍隊的部署，將在關島完成，我們將保護它們。”