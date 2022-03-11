七國集團領導人宣布將取消對俄最惠國待遇等系列限制措施

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七國集團（G7）領導人3月11日發表了題為“七國集團宣布對俄羅斯的進一步經濟成本的聯合聲明”。美國總統拜登（Joe Biden）指出，美國與七國集團和歐盟一起，將呼籲取消對俄羅斯的最惠國待遇地位。拜登說，此舉將使俄羅斯總統普京“為其對烏克蘭的侵略承擔更多責任”。

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白宮周五發布的七國集團領導人聯合聲明寫道：“我們七國集團領導人仍然決心與烏克蘭人民和政府站在一起，他們英勇地抵制俄羅斯總統弗拉基米爾·普京對其主權國家的軍事侵略和選擇戰爭。這種無緣無故的攻擊正在造成巨大的痛苦和悲慘的生命損失，包括對學校、家庭和醫院中的平民進行越來越多的狂轟濫炸和炮擊。”

聲明表示：“我們團結一致，決心讓普京總統和他的政權為這場無理和無端的戰爭負責，這場戰爭已經讓俄羅斯在世界上陷入孤立。世界應該共同呼籲普京總統及其政權立即停止對烏克蘭的持續攻擊，並撤出其軍事力量。我們聲援那些勇敢地反對入侵烏克蘭的人。”

聲明稱：“我們敦促俄羅斯確保向其在烏克蘭的攻擊行為的受害者提供安全和不受阻礙的人道主義援助，並允許希望離開的平民安全通行。我們呼籲並承諾向來自烏克蘭的難民提供人道主義、醫療和財政支持。”

聲明指出：“自普京總統於2月24日發動對俄羅斯聯邦的入侵以來，我們各國已經實施了廣泛的限制性措施，嚴重損害了俄羅斯的經濟和金融體系，這一點從大規模的市場反應中可以看出。我們共同將俄羅斯的主要銀行從全球金融體系中孤立出來；削弱了俄羅斯中央銀行利用其外彙儲備的能力；實施了全面的出口禁令和控制，切斷了俄羅斯與我們先進技術的聯繫；並針對這場戰爭的設計師，即俄羅斯總統弗拉基米爾·普京及其同夥，以及白俄羅斯的盧卡申科政權。”

聲明稱：“除了已宣布的計畫外，我們將進一步努力減少對俄羅斯能源的依賴，同時確保我們以有序的方式和為世界提供時間來確保替代和可持續供應的方式來這樣做。此外，私營部門的公司正在以前所未有的速度和團結一致的精神離開俄羅斯。我們與那些尋求有秩序地退出俄羅斯市場的公司站在一起。”

聲明稱：“我們仍然決心將俄羅斯進一步孤立於我們的經濟和國際金融體系。因此，我們承諾在我們正在進行的應對措施中，按照我們各自的法律授權和程序，儘快採取進一步措施。”

聲明補充說：“首先，我們將根據我們的國家程序，努力採取行動，拒絕給予俄羅斯與關鍵產品有關的最惠國待遇。這將取消俄羅斯作為世界貿易組織成員的重要利益，並確保俄羅斯公司的產品在我們的經濟中不再獲得最惠國待遇。我們歡迎包括七國集團在內的世貿組織成員廣泛聯盟正在準備一份聲明，宣布撤銷俄羅斯的最惠國地位。”

聲明稱：“第二，我們正在集體努力，阻止俄羅斯從主要的多邊金融機構獲得融資，包括國際貨幣基金組織、世界銀行和歐洲復興開發銀行。俄羅斯不能粗暴地違反國際法並期望從成為國際經濟秩序的一部分中獲益。我們歡迎國際貨幣基金組織和世界銀行集團迅速和持續地努力為烏克蘭爭取財政援助。我們也歡迎經合組織為限制俄羅斯參與相關機構所採取的措施。”

聲明稱：“第三，我們承諾繼續對與普京總統和其他戰爭策畫者關係密切的俄羅斯精英、代理人和寡頭以及他們的家人和他們的幫手施加壓力。我們讚揚我們中的許多國家政府為識別和凍結屬於受制裁個人和實體的移動和非移動資產所做的工作，並決心作為一個優先事項繼續開展這一壓力運動。為此，我們已將2月26日宣布的工作隊投入運作，該工作隊將針對與普京總統關係密切的俄羅斯精英及其戰爭設計師的資產。我們的一攬子制裁計畫目標明確，以避免阻礙人道主義援助的提供。”

聲明稱：“第四，我們承諾保持我們的限制性措施的有效性，打擊規避行為並堵塞漏洞。具體而言，除了計畫採取的其他防止規避的措施外，我們將確保俄羅斯國家和精英、代理人和寡頭不能利用數字資產作為規避或抵消國際制裁影響的手段，這將進一步限制他們進入全球金融體系。人們普遍認為，我們目前的制裁已經涵蓋了加密資產。我們承諾採取措施，更好地發現和攔截任何非法活動，我們將按照我們的國家程序，對使用數字資產來增加和轉移財富的俄羅斯非法行為人施加代價。”

聲明稱：“第五，我們決心擊退俄羅斯政權傳播虛假信息的企圖。我們申明並支持俄羅斯人民獲得自由和無偏見信息的權利。”

聲明稱：“第六，我們隨時準備對俄羅斯聯邦的關鍵商品和技術的進出口實施進一步的限制，其目的是不讓俄羅斯獲得收入，並確保我們的公民不為普京總統的戰爭提供擔保，這符合國家進程。我們注意到，國際公司已經在從俄羅斯市場撤出。我們將確保支持普京總統戰爭的精英、代理人和寡頭們被剝奪獲得奢侈品和資產的機會。維持普京的戰爭機器的精英們不應該再獲得這個系統的收益，揮霍俄羅斯人民的資源。”

聲明稱：“第七，直接或間接支持戰爭的俄羅斯實體不應獲得新的債務和股權投資以及其他形式的國際資本。我們的公民一致認為，他們的儲蓄和投資不應資助那些支撐俄羅斯經濟和戰爭機器的公司。我們將繼續共同努力，制定和實施措施，進一步限制俄羅斯在國際上籌集資金的能力。”

聲明表示：“我們團結一致，聲援我們的合作夥伴，包括髮展中經濟體和新興經濟體，他們不公正地承擔了這場戰爭的成本和影響，我們認為普京總統、他的政權和支持者以及盧卡申科政權對此負有全部責任。由於俄羅斯的入侵威脅到烏克蘭今年的作物種植能力，我們將共同致力於維護能源市場的穩定以及全球糧食安全。”

七國集團領導人強調：“我們繼續與烏克蘭人民和烏克蘭政府站在一起。我們將繼續評估我們的措施的影響，包括對第三國的影響，並準備採取進一步措施，讓普京總統及其政權為其對烏克蘭的攻擊負責。”

拜登當天還再次與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）進行了通話。據白宮介紹：“拜登總統強調他支持烏克蘭人民繼續保衛自己的國家不受俄羅斯無端和無理的攻擊。拜登總統強調了美國如何繼續向烏克蘭提供大量安全、人道主義和經濟援助。他還向澤倫斯基總統介紹了美國今天與七國集團和歐盟協調為進一步提高俄羅斯的成本而採取的行動。”

澤連斯基對此在推特上寫道：“與拜登總統進行了一次實質性的談話。我向他介紹了對戰場局勢的評估，通報了俄羅斯對平民人口犯下的罪行。我們同意採取進一步措施，支持烏克蘭的防務，並加大對俄羅斯的制裁。”