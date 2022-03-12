伊朗叫陣美國：敵人的石油制裁破功了

伊朗/美國/中國

2022年2月27日星期日，美國Maxar技術公司的衛星照片顯示伊朗塞姆南省的伊朗伊瑪目-霍梅尼太空港，卡車和其他設備圍繞着一個燒焦的發射台，稱伊朗很可能又一次發射一枚運載衛星火箭升空失敗。

伊朗石油部長賈瓦德-歐吉周六說，美國最近沒收了運載伊朗原油的油輪的貨物，但卻沒有成功遏制伊朗的石油出口，而這正是美國石油制裁的目標。美國指責伊朗試圖通過向中國、委內瑞拉和敘利亞等國出口石油來規避制裁，並多次扣押裝載伊朗原油的油輪貨物。

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據法新社今天報道稱，根據周五披露的美國法庭文件，美國扣押了兩艘油輪的貨物，理由是涉嫌違反美國禁運規定，運載超過70萬桶的伊朗原油。

伊朗石油部長歐吉告訴政府經營的伊朗日報說，“近幾個月來，敵人多次試圖減少伊朗的石油出口並扣押該國的船隻。"歐吉說，"當敵人看到他們無能為力，無法阻止我們的出口時，他們就攻擊了我們的船隻，" 歐吉同時聲稱，“伊朗軍隊已經挫敗了美國的幾次扣押企圖。” 伊朗將美國稱為敵人。

據歐吉說，儘管受到制裁，伊朗的石油出口還是增加了。據歐吉稱，"美國已經意識到這些制裁是無效的，美國不可能將伊朗的出口減少到零。"

美國指責伊朗試圖通過向中國、委內瑞拉和敘利亞等國出口石油來規避制裁，並多次扣押裝載伊朗原油的油輪貨物。

根據美國法院的文件，最近一次扣押發生在幾周前，扣押行動在談判者試圖激活2015年伊朗核協議時悄然進行。由伊朗為一方，美國、中國、法國、英國、俄羅斯和德國為另一方達成的協定，本應防止德黑蘭獲得原子彈，以換取解除一直窒息伊朗經濟的制裁。

但在華盛頓於2018年退出並恢復對伊朗的制裁，包括石油禁運，該協議就解體了。作為回應，伊朗一直在逐步擺脫對伊朗核計畫的限制。

法新社說，恢復該計畫的努力似乎接近成功，但在俄羅斯提出新的要求後於周五暫停了各方的談判。