北京冬殘奧點將台：加拿大選手一鳴驚人

北京冬殘奧

加拿大越野滑雪運動員布萊恩-麥基弗周六在北京冬季奧運會上贏得了他的第16枚殘奧會金牌，成為歷史上最成功的運動員之一。

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加拿大越野滑雪運動員布萊恩-麥基弗周六在北京冬季奧運會上中長距離項目（視力障礙組）的勝利，使他追平了前德國高山滑雪運動員Gerd Schönfelder的記錄，該運動員是男子該項目中最成功的殘奧會運動員。

而挪威越野滑雪運動員拉格尼爾德-米克勒布斯特（Ragnhild Myklebust）仍然是在冬季殘奧會上獲得最多金牌的運動員：在1988年至2002年的五屆殘奧會上獲得22枚金牌。

在張家口的北歐滑雪場，42歲的Brian McKeever在本周已經贏得了越野滑雪（衝刺和長距離）的兩個冠軍。他於2002年在鹽湖城首次參加殘奧會。據稱北京奧運會是他職業生涯的最後一次參賽。

在平了舍恩費爾德的金牌記錄後，加拿大越野滑雪運動員布萊恩-麥基弗顯現很謙卑。他說，"說實話，這並沒有什麼特別值得張揚的，"他說。"如果有金牌，就太好了。但獎牌從來沒有成為他的動力來源。" 相反，他說他很自豪地展示了殘奧會運動員能夠達到的水平。

他甚至幽默地說，"所有的艱苦鍛煉都是在休賽期完成的。而且我們很享受這種感覺。我喜歡在山裡迷路，有時在努力了10個小時後還得把臀腿拖送回家。"

法新社說布萊恩-麥基弗將有機會在周日贏得他的第17枚接力獎牌。

該報道聚焦中距離越野滑雪，但在女子組中，是年輕的德國人Linn Kazmaier（15歲）在視力障礙組中獲得了金牌。

至於烏克蘭參賽，法新社着墨寫道，儘管發生了戰爭，但烏克蘭運動員繼續贏得多面獎牌：越野滑雪運動員Oleksandra Kononova和Iryna Bui獲得了中距離（站立類）的金牌和銅牌。

在輪椅冰壺比賽中，中國在周六以8比3的比分戰勝了瑞典，保住了冠軍。周五晚上，加拿大在與斯洛伐克的比賽中以相同的比分獲勝，獲得了銅牌。自2006年都靈奧運會以來，加拿大冰壺運動員從未錯過一枚獎牌。

幾年前，中國在滑翔傘領域幾乎是白手起家，周六繼續做出示範。

在中距離比賽中，中國隊贏得了18枚全部獎牌中的7枚，王晨陽（男子站立）、毛忠武（男子坐姿）和楊紅瓊（女子坐姿）獲得了冠軍。而中國女子滑雪隊也因迴轉項目而在高山滑雪項目上贏得了三項新的殊榮。

三位奧地利姐妹在視力障礙組中同登領獎台。19歲的維羅妮卡-艾格納(Veronika Aigner)在她23歲的姐姐伊麗莎白(Elisabeth)的指導下，在兩天內贏得了她的第二個殘奧會冠軍。他們的妹妹芭芭拉，16歲，贏得了銀牌。她們家族中三名運動員都患有先天性白內障。

法新社說，在法國方面，越野滑雪運動員Benjamin Daviet獲得了中距離（站立類）銀牌。此前他在越野滑雪（衝刺）和冬季兩項（個人）比賽中獲得了金牌。不過，滑翔傘明星瑪麗-博凱特(Marie Bochet)卻很失望：她在迴旋項目中摔倒，結束了自己的殘奧會生涯，為艱難的奧運會畫上了句號。這位八屆殘奧會金牌得主說："我因此也可鬆了一口氣。"儘管如此，她還是在北京的Super-G比賽中贏得了銀牌。

在賽事排名中，中國仍然遙遙領先（58枚獎牌，包括18枚金牌），領先烏克蘭（28枚，包括10枚金牌）、加拿大（23枚，包括8枚金牌）和法國（10枚，包括6枚金牌）。周六晚上，中國將與韓國爭奪雪橇曲棍球的銅牌。加拿大將在明天星期天與美國爭奪金牌。

法新社說，本屆奧運會將於周日在北京奧林匹克體育場 "鳥巢 "舉行的閉幕式上全部結束。