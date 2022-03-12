杜特爾特：烏克蘭危機若蔓延至亞洲，菲律賓願按條約為美軍開放設施

菲律賓/美國/烏克蘭

據美聯社報導，菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯(Jose Manuel Romualdez)3月10日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭惡化並使美國捲入戰鬥，菲律賓總統杜特爾特準備根據1951年的《美菲共同防禦條約》向美國軍隊開放該國的“設施”。

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報導指，羅穆亞爾德斯介紹說，杜特爾特總統是在最近於馬尼拉舉行的一次會議上發表了上述言論，他還對正在發生的俄烏危機對全球經濟帶來的影響表示關切。菲律賓譴責俄方的入侵行為，並對聯合國大會通過的譴責其入侵的決議投了贊成票，該決議要求俄方立即停止對烏克蘭的攻擊並將所有俄羅斯軍隊從該國境內撤出。

菲律賓今年的總統大選將於5月9日舉行，杜特爾特6年的總統任期也將於6月結束。儘管杜特爾特在其任內儘力試圖與莫斯科和北京搞好關係，但羅穆爾德斯說，杜特爾特告訴他，俄羅斯對烏克蘭的入侵是錯誤的。

羅穆亞爾德斯當天向菲律賓記者介紹說：“（杜特爾特）他說，如果（美國）他們要求菲律賓的支持，那就非常清楚，當然，如果迫不得已，菲律賓將準備成為努力的一部分，特別是如果這場烏克蘭危機蔓延到亞洲地區。”羅穆亞爾德斯補充說：“（杜特爾特）向他們保證，如果有需要，菲律賓準備提供美國作為一個主要——我們的頭號盟友所需要的任何設施或任何東西。”

報導指，杜特爾特在講話中沒有具體說明到時美軍將進入哪些菲律賓設施，但羅穆亞爾德斯說，這些設施可能包括馬尼拉西北部龐大的克拉克和蘇比克灣自由港，這些自由港曾經是美國本土以外最大的美國空軍和海軍基地之一，直到1990年代初美軍從這些基地撤出。杜特爾特或其總統辦公室沒有立即對此發表評論。

1951年簽署的《美菲共同防禦條約》規定，美國和菲律賓承諾在受到攻擊時向對方提供援助。近年來，美國官員一再向菲律賓官員保證，如果菲律賓軍隊、船隻或飛機在有爭議的南中國海受到攻擊，包括中國的攻擊，他們將履行條約義務。

羅穆亞爾德斯表示，美國國家安全官員已安排本周在白宮與東盟國家的大使們會面，討論美國對俄羅斯實施的不斷擴大的制裁，包括拜登總統對俄羅斯石油進口的禁令。

羅穆亞爾德斯還談到，他了解到烏克蘭已經呼籲包括菲律賓在內的許多國家“停止與俄羅斯做生意”，但他表示不知道這一要求是否已經正式轉達給馬尼拉。本周與美國官員會晤的另一個話題是拜登邀請東盟國家首腦參加3月28日的美國-東盟特別峰會。羅穆亞爾德斯說，76歲的杜特爾特可能會跳過這次活動，因為這一天是他的生日，也因為峰會將發生在繁忙的菲律賓選舉季節。