聯合國糧農組織稱烏克蘭衝突將致國際食品和飼料價格再漲20%

烏克蘭/俄羅斯

聯合國糧農組織周五表示，烏克蘭戰爭可能導致國際食品和飼料價格上漲20%，導致全球營養不良人口激增。總部位於羅馬的聯合國糧農組織(FAO)表示，目前還不清楚如果戰爭持續下去烏克蘭能否收穫莊稼，而俄羅斯未來一年的出口前景也存在不確定性。

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據路透社報道稱，聯合國糧農組織稱烏克蘭衝突將致高企的國際食品和飼料價格再漲20%。國際糧農組織表示，俄羅斯是全球最大的小麥出口國，烏克蘭是第五大小麥出口國。它們提供了全球19%的大麥、14%的小麥和4%的玉米，佔全球穀物出口的三分之一以上。

俄羅斯也是全球主要化肥供應國。

據FAO總幹事屈冬玉在一份聲明中說:“這兩個主要的主糧商品出口國的農業活動可能受到干擾，這可能會嚴重加劇全球糧食不安全情況。”據糧農組織表示，只有一部分的俄羅斯和烏克蘭的預期出口缺口能由其他國家彌補上。報告稱:“令人擔憂的是，由此造成的全球供應缺口可能會使國際食品和飼料價格在本已高企的水平上再上漲8-22%。”

糧農組織預測，2022/23年種植季，烏克蘭20%至30%用於種植冬季穀物、玉米和向日葵的土地將不再種植或繼續失收。

糧農組織稱，包括許多最不發達國家在內的50個國家30%或更多的小麥供應依賴於俄羅斯和烏克蘭，這使得這些國家尤其脆弱。到2022/23年，全球營養不良人口數量可能增加800萬至1,300萬人。

路透社說，糧農組織敦促其他國家不要對本國農產品實施出口限制。該機構表示:“它們加劇了價格波動，限制了全球市場的緩衝能力，並在中期內產生了負面影響。”在俄羅斯入侵烏克蘭之後，世界上許多國家已經宣布了食品出口限制，或正在考慮實施禁令，以保護國內供應。