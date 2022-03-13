新冠病毒：柳葉刀文公開估計世界死者1800萬

新冠病毒

法新社今天引述《柳葉刀》雜誌上的一項研究，估計在2020年初至2021年底期間，新冠病毒大流行病在全球造成了1800多萬人死亡。這個數字是官方報告的死亡人數的三倍多。雖然官方數字是2020年1月1日至2021年12月31日期間全世界有594萬人死亡，新近報告突破600萬人，但各種研究發現這是一個明顯的低估。

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關於新冠病毒疫情，目前世界出台新的措施、新的評估。法新社今天關於世界各地新冠病毒疫情大流行病的最新發展，報道指出，中國的感染率創下新高。

根據中國官方數據，中國13日周日報告了3393例新冠病毒病例，這是自2020年2月開始爆發以來的高記錄。由於全國各地的病例激增，中國當局已經關閉了上海的學校，並限制了東北地區的幾個城市，而10多個省份正在爭相控制當地的疫情。

在中國東北部，擁有900萬人口的長春市自周五以來一直處於封鎖狀態。吉林市也實行了部分封鎖。當地官方說，現在每戶只有一個人被授權外出，每兩天一次，以確保生活供應，當局正準備對所有人口進行篩查。

這是自去年年底北方大都市西安及其1300萬居民被封鎖以來，中國宣布的最大規模封鎖。

法新社說，法國報告已經有14萬多人死亡。據法國公共衛生組織（Santé publique France）稱，法國與新冠病毒有關的140,000例死亡的門檻於11日周五被跨越。疫情開始兩年後，法國報告自一周以來疫情又有反彈。

法新社說，根據一項研究，全世界有1800多萬人死於新冠病毒疫情。根據發表在《柳葉刀》雜誌上的一項研究，估計在2020年初至2021年底期間，新冠病毒大流行病在全球造成了1800多萬人死亡，這是官方宣布的死亡人數的三倍多。

雖然官方數字是2020年1月1日至2021年12月31日期間全世界有594萬人死亡，但各種研究發現這是一個明顯的低估。國際社會試圖更好地評估新冠病毒大流行病的總體傷亡。

即使按照官方的數字，世界報告超過600萬人死亡。

自2019年12月底以來，在超過4.51億名確診感染者中，新冠病毒大流行病已正式導致全球至少6,026,306人死亡。

美國是死亡人數最多的國家（967,158），領先於巴西（654,945）、印度（515,714）和俄羅斯（359,585）。然而，就人口而言，該新冠病毒流行病造成的損失最大的國家是秘魯（每10萬居民中有641人死亡）、保加利亞（518人）和波黑（476人）。

法新社說，世界衛生組織（WHO）估計，考慮到與新冠病毒直接和間接相關的死亡率，該疫情大流行病的死亡人數可能比官方公布的數字高2至3倍。