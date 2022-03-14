走進馬里烏波爾的婦產科：苦難與希望

烏克蘭

烏克蘭馬里烏波爾市一家醫院在周三遭到襲擊後，美聯社記錄到了救援人員將受傷孕婦從廢墟中擡出的景象。傷者們被送往另一家醫院，醫生們努力讓她們和孩子們活下去。

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Timur Marin, 婦產科醫生 © AP

當時，轉移進來了三名孕婦。婦產科醫生Timur Marin在為其中一名接診時，發現這名孕婦的骨盆碎裂，臀部脫落原位。醫生通過剖腹產將嬰兒取出，但母子俱亡。

空襲後太過混亂，產婦死後，其丈夫和父親過來帶走了屍體，醫務人員甚至沒來得及去搞清楚死者的名字。不過，“至少有人來找她”，“所以她最終沒有被埋在為馬里烏波爾越來越多的死者而挖掘的萬人坑當中”。

俄羅斯官員被指控犯有戰爭罪，但聲稱遭到轟炸的婦產醫院已被烏克蘭極端分子接管，用作基地，裡面沒有留下任何病人或醫務人員。俄羅斯駐聯合國大使和俄羅斯駐倫敦大使館稱，流出的殘酷圖像是“假新聞”。

然而，自戰爭初期以來一直在封鎖的馬里烏波爾內部報道的美聯社記者記錄了這次襲擊，親眼目睹了受害者的經歷。並於周五在馬里烏波爾郊區的另一家醫院追蹤了受害者的後續。

在這裡，當倖存者描述他們的痛苦時，外面的爆炸震動了牆壁。炮擊和射擊是零星的，但人們的悲傷情緒高漲。

日前被捲入“信息戰”而遭到網暴的博主Mariana Vishegirskaya在空襲後的第二天生下了一個女孩， Veronika。Vishegirskaya躺在病床上說，“當玻璃和牆壁飛散時，我們躺在病房裡，我們不知道發生了什麼…我們在病房裡，有些人有時間掩護自己，有些人則沒有”。

在臨時搭建的新產房裡，每一場臨近的分娩都帶來新的神經緊繃。抱着新生兒的護士Olga Vereshagina表示，“分娩了的母親們經歷了太多”。

其中一位心煩意亂的母親在轟炸中失去了一部分腳趾。周五，醫務人員對她進行了剖腹產，小心翼翼地將她的女兒拉出，並用力刺激新生兒，孩子最終哭了出來，歡呼聲響徹整個房間。