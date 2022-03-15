烏克蘭戰爭 聯合國秘書長警告全球將面臨“饑荒颶風”

聯合國秘書長古特雷斯呼籲全球動員起來避免一場“全球糧食系統崩潰”危機。古特雷斯 3 月 14 日星期一警告說，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭可能會導致許多國家出現一場“饑荒颶風”。

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聯合國秘書長古特雷斯說：“烏克蘭着火了”和“這個國家正在全世界的眼前被摧毀”。 他在紐約對媒體說：“我們必須盡我們所能的避免一場饑荒颶風和全球糧食系統的崩潰。”

他並強調說，由於烏克蘭和俄羅斯的農業生產受阻，在這場戰爭下，“受影響最嚴重的應該是“那些最貧窮的人”，並在全世界散播政治不穩定和動蕩的種子”。

特雷斯還說，“這場戰爭影響所及遠遠超出了烏克蘭的範圍。”他指出“穀物價格已經超過了當年阿拉伯之春的初期和 2007-2008 年糧食暴動時的價格”。

古特雷斯進一步說明，“總部設在羅馬的聯合國糧食及農業組織所提出的全球食品價格指數現在處於有史以來的最高水平。”

經過統計結果，聯合國秘書長指出，“全球有45 個非洲國家和最不發達國家從烏克蘭或俄羅斯進口至少三分之一的小麥，其中 18 個國家進口至少 50%。”

這包括了布基納法索、埃及、剛果民主共和國、黎巴嫩、利比亞、索馬里、蘇丹和也門等國家。”古特雷斯並再次呼籲儘快停止彼此間的敵對行動。