新加坡外長：入侵烏克蘭堪比柏林牆倒塌，希望中國發揮對俄影響力

新加坡/烏克蘭/中國

據彭博社3月16日報導，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在接受該社記者採訪時表示， 他希望中國利用其對俄羅斯的“巨大影響力”幫助結束在烏克蘭的戰爭。他認為，北京在未來幾天和幾周的決定可能決定全球經濟的未來道路。

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維文在即將舉行的東盟商業峰會之際接受彭博電視東南亞首席國際記者阿敏（Haslinda Amin）採訪時說：“現在的大問題是中國採取什麼決定和行動。”他補充說：“如果你得到（的是）全球經濟、供應鏈、技術的分叉加深，這將是一個非常、非常不同的世界。”

新加坡上個月成為第一個表示將對入侵烏克蘭的俄羅斯實施單邊制裁的東南亞國家，在維文看來，新加坡所做出的這一決定是必要的，因為“這一切太惡劣了”。

維文指出，這次入侵“也許是比柏林牆倒塌更重要的時刻”。他說在一個“基於規則的一體化多邊世界”中，中國比俄羅斯擁有更大的經濟利益。維文稱：“我希望他們能以中國特色來宣揚他們的影響力，這意味着悄悄地、謹慎地，但有效地，這是現在的一個希望。這是否是我一廂情願的想法，我們將在未來幾天和幾周內看到。”

此前，新加坡外交部5日通過聲明宣布，將針對指定的俄羅斯銀行、實體和在俄羅斯的活動，以及有利於俄羅斯政府的籌款活動實施金融制裁措施。新加坡政府還將對可“直接用作對烏克蘭人造成傷害或征服的武器”的物品，以及有助於進攻性網絡行動的物品實施出口管制。

報導提及，在沒有具有約束力的聯合國安全理事會批準的情況下，新加坡很少對其他國家實施制裁。維文說：“我們相信我們正處於一個拐點，小新加坡正在堅持原則，並表達了對這個新時代的接觸規則的希望。”

報導稱，維文在採訪中否認了中國關於美國正在尋求在印太地區形成北約式軍事聯盟的說法，他說東南亞“不是在尋找一個或另一個超級大國來做東南亞的教父。”

維文稱，放棄就成為《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（CPTPP）的協議進行談判，是“美國的一個戰略錯誤”。“每次我去華盛頓，我都會繼續提出這個觀點，實際上，你能做的最好的事情就是回到TPP中去，”他說。

維文認為，入侵烏克蘭可能會導致“俄羅斯人陷入一個長期的泥潭”和“幾十年的不穩定”。他注意到全球國防開支“全面增加”，並列舉了德國今年決定將1130億美元注入一個特別基金，以實現其軍隊的現代化。

維文說：“我認為你正在得到一個回歸平均值的機會，這意味着每個國家都需要確保，就像我們在新加坡所做的那樣，我們有足夠的投資，能夠捍衛我們自己的利益。”

維文說，他對有10個成員國的東盟日前就烏克蘭問題所發表的聯合聲明感到“驚喜”。他說：“你必須了解東盟的多樣性”，並補充說其成員國中只有兩個在聯合國大會上棄權譴責俄羅斯。維文說：“坦率地說，甚至這也超出了我的預期。”

關於緬甸的持續衝突，維文表示，被拘留的民選領袖昂山素季和去年在政變中推翻其政府的軍政府之間“需要進行誠實的政治對話”。