德媒：俄外長前往北京半路掉頭 莫斯科否認

莫斯科/北京

德國《圖片》報（Bild）今天披露俄羅斯外長拉夫羅夫周四飛往北京時半路在新西伯利亞折返的消息。莫斯科否認了此事，並稱這是西方宣傳的“假信息”。

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德國《圖片》報今天3月17日以“圍繞拉夫羅夫航班的巨大謎團”為題報道說，這是一個報警的信號嗎？俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫（71歲）本應在周四晚上飛往北京。但他的飛機在新西伯利亞上空半途折返！他沒有飛往中國，而是經過2800公里的飛翔後，返回了莫斯科的伏努科沃起飛機場。

該報說，全世界都感到不解。是北京不想接待普京的外交部長（西方嘲諷的名字：騙子拉夫羅夫），還是普京因為莫斯科的小屋着火而命令他回去？

這家德媒說，前一天出現了爆炸性局面：普京本人在一次反西方的演講中宣布，他將在烏克蘭繼續下去"直到結束"。他曾指責西方想"瓦解"和"廢掉"他的國家。他稱俄羅斯正被"送入黃泉路"，將被"改造成一個軟弱的依賴性國家"，將“被肢解”。

然後，美國總統拜登承諾向烏克蘭提供大量軍事援助：價值近10億美元的武器和裝備！

而普京在幾天前已經宣布，他將對西方為其對手烏克蘭提供武器作出反應。該報說，那麼，俄羅斯方面現在是否即將進入一個新的升級階段？

還是北京不想接待拉夫羅夫？畢竟，根據美國的報告，莫斯科曾要求北京提供財政和軍事援助，儘管北京到目前為止還沒有積極支持普京的入侵行為。

而全世界都在思索，拉夫羅夫取消中國之行對烏克蘭戰爭和克里姆林宮的局勢意味着什麼 ...

俄方否認

有關俄羅斯外長拉夫羅夫飛往北京半路折返的消息立即受到俄羅斯否認。據俄新社報道，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·紮哈羅娃表示，早些時候，她注意到一家德國報紙報道俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫夜間似乎飛往北京，但總統命令他返回。

該發言人在新聞發布會上說：“這是西方宣傳提供的包括雙邊關係在內的公開的虛假新聞。我們已經多次注意到這種情況。有人正在試圖讓我們（莫斯科北京）發生衝突，但我們不會允許。我想請你們注意，現在西方媒體上就莫斯科和北京雙邊關係存在大量的虛假新聞。”