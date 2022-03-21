歐盟外長和防長會議批准《戰略指南針》文件 博雷利：目前的敵對環境需要飛躍性發展

歐盟/政治/國際

歐盟部長理事會3月21日正式批准了《戰略指南針》（Strategic Compass）文件，此時正值俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。該文件為歐盟提供了一個雄心勃勃的行動計畫，以在2030年前加強歐盟的安全和防禦政策。接下來，歐盟《戰略指南針》文件預計將在3月24日至25日由歐洲理事會，也就是歐盟27國領導人批准通過。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）周一在推特上表示：“目前的敵對環境需要一個巨大的飛躍。與歐盟成員國外交和國防部長一起，我們剛剛批准了《戰略指南針》。該指南針為我們提供了一個雄心勃勃的行動計畫，以便在未來十年內加強歐盟的安全和防務。”

博雷利當天在參加歐盟外交事務委員會會議前向媒體表示：“今天將是非常漫長的一天。我們將與（歐盟27國）國防部長們舉行聯席會議，以便批准，我希望——《戰略指南針》。這不是烏克蘭戰爭的答案，但它是答案的一部分。我們在這方面已經工作了兩年，當我們開始工作時，我們無法想象，在批準的最後一刻，情況會如此糟糕，歐洲將面臨如此大的挑戰。”

博雷利說：“現在是重新思考歐洲未來面對戰爭等挑戰的能力的時候了。這就是為什麼歐盟成員國將不得不提高其軍事能力。（而且）要以協調的方式進行。作為負責共同安全和防禦政策的機構，我們將努力使我們在軍事上更加強大，並以更加協調的方式使用我們的能力。”

博雷利表示，歐盟將繼續向烏克蘭提供支持。他還強調：“俄羅斯確實在犯很多戰爭罪——這是確切的形容詞，我們不得不說。在馬里烏波爾發生的事情是大規模的戰爭罪行。（他們）正在摧毀一切，不分青紅皂白地轟炸和殺害所有人。這是一件可怕的事情，我們必須以最強烈的措辭予以譴責。”

博雷利補充說：“這是戰爭罪，大規模的戰爭罪，在馬里烏波爾發生的事情。這個城市將被完全摧毀，人們正在死亡。我們將繼續工作並支持烏克蘭，用我們所有的資源。我們將繼續討論我們可以再次考慮什麼樣的制裁，更多特別是與能源有關的制裁。我們將從（我們與）烏克蘭國防部長的討論中看到，那裡的情況如何，以及我們如何能夠繼續支持他們。”

歐盟在稍後發布的《戰略指南針》相關聲明中表示：“《指南針》為歐盟提供了一個雄心勃勃的行動計畫，以在2030年前加強歐盟的安全和防禦政策。更加惡劣的安全環境要求我們實現質的飛躍，提高我們的行動能力和意願，加強我們的復原力，更多更好地投資於我們的防禦能力。”

聲明稱：“我們聯盟的力量在於統一、團結和決心。《戰略指南針》的目標是使歐盟成為一個更強大、更有能力的安全提供者。歐盟需要有能力保護其公民，並為國際和平與安全作出貢獻。在俄羅斯對烏克蘭進行無理和無端的侵略後，戰爭重新回到歐洲，以及地緣政治發生重大變化的時候，這一點就顯得更加重要。這個戰略指南針將增強歐盟的戰略自主性，以及與夥伴合作維護其價值和利益的能力。”

聲明表示：“一個更強大、更有能力的歐盟在安全和防務方面將為全球和跨大西洋的安全做出積極貢獻，並且是對北約的補充，北約仍然是其成員集體防禦的基礎。它還將加強對以聯合國為核心的全球規則秩序的支持。《戰略指南針》對歐盟所處的戰略環境以及歐盟面臨的威脅和挑戰進行了共同評估。該文件提出了具體和可操作的建議，並有一個非常精確的實施時間表，以提高歐盟在危機中果斷行動的能力，並捍衛其安全和公民。”

該戰略文件涵蓋了歐盟在安全和國防政策的所有方面，並圍繞四個支柱展開：“行動、投資、合作和安全。”

據聲明介紹：“行動：為了能夠在危機爆發時迅速而有力地採取行動，在可能的情況下與夥伴合作，在必要時單獨行動，歐盟將：為不同類型的危機建立強大的歐盟快速部署能力，最多可達5000人；準備在30天內部署200名裝備齊全的共同安全與國防政策（CSDP）任務專家，包括在複雜的環境中進行部署；定期在陸地和海上進行實戰演習；加強軍事流動性；加強歐盟的民事和軍事CSDP任務和行動，促進快速和更靈活的決策過程，以更有力的方式採取行動，並確保更大的財政團結；充分利用歐洲和平基金來支持合作夥伴。”

聲明補充說：“安全：為了加強其預測、阻止和應對當前和快速出現的威脅和挑戰的能力，並維護歐盟的安全利益，歐盟將：提高其情報分析能力；發展混合型工具箱和反應小組，彙集不同的工具來檢測和應對廣泛的混合型威脅；進一步發展網絡外交工具箱，制定歐盟網絡防禦政策，以更好地準備和應對網絡攻擊；開發一個外國信息操縱和干擾工具箱；制定歐盟安全與防禦的空間戰略；加強歐盟作為海上安全行為體的作用。”

聲明說：“投資：成員國已承諾大幅提高其國防開支，以配合我們的集體雄心，減少關鍵的軍事和民事能力差距，加強我們的歐洲國防技術和工業基地。歐盟將：就增加和改善國防開支的國家目標進行交流，以滿足我們的安全需求；進一步激勵成員國參與合作能力的發展，並共同投資於陸上、海上、空中、網絡領域和外層空間的戰略推動者和下一代能力；推動國防技術創新，填補戰略空白，減少技術和產業依賴性。”

聲明說：“合作夥伴：為了應對共同的威脅和挑戰，歐盟將：加強與北約、聯合國等戰略夥伴以及歐安組織、非盟和東盟等地區夥伴的合作；與志同道合的國家和戰略夥伴，如美國、加拿大、挪威、英國、日本和其他國家發展更有針對性的雙邊夥伴關係；在西巴爾幹地區、我們的東部和南部鄰國、非洲、亞洲和拉丁美洲發展有針對性的夥伴關係，包括通過加強對話與合作，促進參與CSDP任務和行動，並支持能力建設。”

據了解，博雷利於2021年11月提出了《戰略指南針》文件的第一個版本，其基礎是歐盟27個成員國的情報部門首次參與的威脅分析以及歐盟成員國、歐盟機構和專家之間的結構性對話階段。2022年2月和3月討論了連續的版本，以反映成員國之間的辯論，並考慮到委員會2月15日關於國防和太空的一攬子計畫和最新的國際發展，特別是包括俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略。它直接促進了凡爾賽歐盟峰會議程的實施。

接下來，該《戰略指南針》文件預計將在2022年3月24日至25日由歐洲理事會，也就是歐盟27國領導人批准通過。