烏克蘭劇場演員戰時變廚師，製作餃子紅菜湯肉餅送往前線

烏克蘭

烏克蘭西部Drohobych的一個劇院樓空人未去，戰時已被改造成一個演員和後台工作人員為士兵和因戰鬥而流離失所的人製作食物的巨大廚房。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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Mykola Hnatenko，劇場總監 © AP供圖

Drohobych劇場的咖啡廳依舊燈火通明，習慣於在大舞台上表演的藝術家們現在轉而揉麵糰，包餃子，做肉餅，送到前線或與有需要的人手裡。

演員Alla Shkondina看着空空的舞台，說：“有一種說法：當槍聲響起時，繆斯們就會沉默”，“但我們並不沉默，我們做志願者，因為我們的烏克蘭正處於艱難時刻”。

劇場總監Mykola Hnatenko自豪地介紹着劇場團隊的志願工作成就：“戰爭打響以來，我們做了超過3000個肉丸，150公斤肉炖白菜，10000多個土豆餡的餃子，70公斤紅菜湯餡，80公斤炸魚，2000個肉煎餅和500個牛奶甜煎餅。現在我們決定多做一些含蛋白質的食物，比如肉類”。

Hnatenko表示，這項行動涉及大約150名志願者，其中包括從烏克蘭其他地區流離失所逃到這裡，現在住在劇院的藝術家們。

在院子里，在劇院副總監Sergei Havdjak的監督下，手上沾滿煙灰的男子正在砍柴生火。他們表示，雖然自己遠離前線，但心和製作的食物與戰士們同在。