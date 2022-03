北約秘書長呼籲北京不要支持俄羅斯的戰爭行為

2022年3月23日,北約秘書長斯托爾滕貝格在布魯塞爾的一次記者會上,批評中國向入侵烏克蘭的俄羅斯提供政治支持。 Dimensions: 4656 x 3104 Size: 3.2MB Edit Status: new Category: I Topic Codes: DEF EUROP DIP Fixture Identifier: RC2D8T9D8YEO Byline: GONZALO FUENTES City: BRUSSELS Country Name: BELGIUM Country Code: BEL OTR: GDN Credit: REUTERS Source: REUTERS Caption Writer: Mar Source News Feeds: Reuters Marketplace - RPA for RNPS AYCE customers, Reuters News Picture Service - RNPS USN: RC2D8T9D8YEO

