北約秘書長呼籲北京不要支持俄羅斯的戰爭行為

俄烏戰爭

2022年3月23日，北約秘書長斯托爾滕貝格在布魯塞爾的一次記者會上，批評中國向入侵烏克蘭的俄羅斯提供政治支持。 Dimensions: 4656 x 3104 Size: 3.2MB Edit Status: new Category: I Topic Codes: DEF EUROP DIP Fixture Identifier: RC2D8T9D8YEO Byline: GONZALO FUENTES City: BRUSSELS Country Name: BELGIUM Country Code: BEL OTR: GDN Credit: REUTERS Source: REUTERS Caption Writer: Mar Source News Feeds: Reuters Marketplace - RPA for RNPS AYCE customers, Reuters News Picture Service - RNPS USN: RC2D8T9D8YEO

北大西洋公約組織領導人峰會前夕，該組織秘書長斯托爾滕貝格23日在布魯塞爾的一次記者會上表示，北約組織呼籲中國不要支持俄羅斯的戰爭努力。

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北約組織24日將在布魯塞爾舉行峰會，就俄羅斯對烏克蘭已經持續一個月的入侵行動再次商討對策。北約秘書長斯托爾滕貝格23日在記者會上介紹了北約組織將向羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞和斯洛伐克增加戰術部署，以及防範核武攻擊的部署的情況，他同時指責北京向俄羅斯提供政治支持，包括就俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動，傳播謊言和假新聞，以及可能向俄羅斯的入侵行動提供物資支援。他預期，北約領導人峰會將呼籲中國不要支持俄羅斯的戰爭行為，與世界其它國家一道，呼籲立即停止戰爭。

自俄羅斯2月24日對烏克蘭發動入侵行動以來，中國始終拒絕指稱這次行動為“戰爭”或“入侵”。中國雖然在聯合國呼籲俄羅斯停止軍事行動的決議案表決時投了棄權票，但這種表面的中立不時表現出實際的偏頗。中國一再批評西方對俄羅斯採取的制裁行動，但從未譴責俄羅斯的軍事行動。

23日，中國外交部發言人王文斌在北京的例行記者會上，更明確反對年底在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團領導人非正式峰會活動排除俄羅斯。日前，美國總統的國安顧問沙利文22日曾提及11月舉行的20國集團峰會驅逐俄羅斯的可能性。汪文斌23日就此表示，20國集團是國際經濟合作主要論壇，俄羅斯是重要成員，任何成員國都無權驅逐另外一名成員國。

23日，俄羅斯駐印度尼西亞大使在雅加達表示，普京有計畫出席11月在巴厘島舉行的20國集團領導人峰會。普京也已經接到了印尼發出的邀請。

印度尼西亞目前是20國集團輪值主席國。