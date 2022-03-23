歐盟望提高明年冬天燃氣儲量至80%，減少對俄氣依賴

烏克蘭/ 歐洲

美聯社布魯塞爾站周三消息，歐委會周三提議，歐盟27個成員國為明年冬天預留的天然氣至少要達到容量的80%，以期減少未來對俄羅斯能源的依賴。

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在為期兩天的歐盟領導人峰會前夕，歐盟委員會表示，歐盟必須在明年冬天之前迅速修改其能源政策，能源價格危機將使數百萬歐盟公民無法支付其能源賬單。然而，能源專家表示，當天然氣市場吃緊時，補充儲備將意味着消費者支出的價格將會上漲。

歐盟領導人已經發誓要到2027年擺脫對俄羅斯能源的依賴，但仍需採取切實措施去達到目標。除了強制性的高儲存水平之外，歐委會還希望歐盟國家同意按照類似於新冠疫苗統一採購這種方式，聯合購買天然氣和液化天然氣。

美聯社稱，其獲得的峰會草案包括“着眼於明年冬天，歐盟成員國和歐委會將緊急……共同購買天然氣、液化天然氣和氫氣”，此類交易的細節仍需進一步敲定。

目前，歐盟進口的90%的天然氣用於發電、供暖和供應工業，而俄羅斯供應了歐盟進口的近 40%的天然氣，四分之一的石油。

增加儲氣量，應該有助於歐盟減輕對俄依賴。目前，歐盟冬季高達30%的能源消耗來自存儲。歐委會希望今年的儲量能達到容量的80%，明年能達到90%。為確保存儲設施不會被操縱價格，被外國利益控制，委員會還希望建立一個“解決基本安全利益”的認證系統。

為了應對失控的能源價格，一些歐盟成員國正在考慮對天然氣實施價格上限，稱市場狀況已經脫離現實。但德國和荷蘭提出了反對意見，擔心供應商會直接選擇在其他地方銷售。