波蘭繼續接納烏克蘭難民，已有超210萬烏克蘭人進入波蘭

烏克蘭/ 波蘭

隨着俄烏戰爭的繼續，烏克蘭難民周三繼續越過邊境進入波蘭。聯合國難民署表示，自戰爭開始以來，已有超過210萬烏克蘭人進入波蘭。點擊以下視頻，走進波烏邊境小鎮Medyka。

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medyka, pologne © ap

自二戰以來歐洲最大規模的陸地戰爭已經過去近一個月，戰場上和談判桌上都沒有重大突破。戰爭造成了嚴重的平民傷亡和建築物損毀。來自哈爾科夫的37歲居民Natalia Savchenko表示，“白天人們會被殺，晚上人們會被殺，沒有藥品，沒有食物，沒有水，沒有電，什麼都沒有，只有殺戮”，“哈爾科夫幾乎要空了”。

在基輔的郊區，大炮轟鳴，烏克蘭軍隊竭盡全力阻止俄羅斯的入侵。來自基輔舍甫琴科區的40歲居民Olha Kramarenko表示，自己的奶奶仍留在基輔沒有撤離，炸彈來襲的時候就躲去地下室，這一切都很艱難。