朝鮮周四再行疑似彈道導彈試射

朝鮮，導彈試射，軍備

文檔圖片 首爾一個車站電視播放朝鮮火箭反射的報道 03/10/2019

韓國和日本軍方消息指，朝鮮周四(3月24日)向東南海域發射了一枚疑似彈道導彈，路透報道指，這是自今年年初朝鮮開始一系列導彈發射活動以來的至少第13次試射。

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韓國參謀長聯席本部的聲明中說：檢測到朝鮮向東發射了一枚“不明射彈”。而 日本海岸警衛隊向船隻發出的警告稱， "朝鮮可能發射一枚彈道導彈"。

路透社援引韓聯社報道，朝鮮當天下午在平壤順安機場或以高角發射遠程彈道導彈，考慮到導彈射程，朝鮮或試射“火星-17”型新型洲際彈道導彈。

日本防衛省稍晚表示，朝鮮周四發射的射彈在飛行71分鐘後於下午3點44分左右落入日本專屬經濟區海域。日本防衛副相鬼木誠說，鑒於此次導彈飛行高度超過6000公里，比2017年11月發射的華星-15洲際彈道導彈高出很多，相信今天發射的是一枚新型洲際彈道導彈（ICBM）。

防衛省表示沒有收到任何船隻或飛機受損報告，但指發射對日本安全造成 "嚴重威脅"。鬼木誠譴責平壤在世界正在處理俄羅斯入侵烏克蘭之際，繼續對國際社會進行單邊挑釁的行為，“絕對不可原諒。“

報道指，這是朝鮮自今年以來第13次試射，距本月20日在平安南道向西部海域發射4枚火箭彈僅隔4天。朝鮮上月27日和本月5日以研發衛星為由兩度試射彈道導彈，當時韓美研判此舉旨在測試新型洲際彈道導彈（ICBM）性能。朝方本月16日還發射疑似新型洲際彈道導彈，但試驗失敗。

在韓美日前公開朝鮮前兩次洲際導彈性能測試相關評估內容，並罕見發出“事前警告”的情況下，若朝鮮當天試射的飛行器的確是洲際導彈，則將被視為“踩紅線”，韓美可能會採取強硬措施應對。