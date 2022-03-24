王毅首訪塔利班執掌下的阿富汗

中國，阿富汗，塔利班，外交

中國外交部長王毅和阿富汗外交負責人阿米爾-汗-穆塔奇在喀布爾。 2022年3月24日

中國外交部長王毅周四（3月24日）抵達喀布爾，開始對塔利班掌權下的阿富汗進行首次訪問，報道指，王毅是自阿富汗塔利班去年掌權後級別最高的訪阿中國官員。

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據法新社報道，中國外長王毅今天抵達阿富汗首都喀布爾，一名喀布爾政府官員艾哈邁德-亞希爾（Ahmad Yasir）在其推文中說，王毅將與塔利班政府官員會面。

王毅是在巴基斯坦伊斯蘭堡參加了伊斯蘭合作組織（OIC）會議之後，乘飛機抵達喀布爾的。他在機場受到阿富汗外交事務負責官員阿米爾·汗·穆塔奇的迎接。

報道指，在美國和北約軍隊撤出阿富汗、塔利班與去年8月15日攻克喀布爾之後，北京一直試圖與這一伊斯蘭原教旨主義組織保持聯繫 。此次訪問後，北京將於下周召集幾個阿富汗周邊國家舉行會議，研討針對阿富汗新政權的援助及對阿新經濟項目。

受國外數十億資產被凍結及國際援助暫停的影響， 阿富汗正面臨嚴重的金融和人道危機。 中國與阿富汗有76公里長的接壤邊界，長期以來北京始終擔心該國成為本國維吾爾族分離及極端伊斯蘭教組織的後備基地，穩定是中國對阿政策的主要考量。同時阿富汗的穩定及一個與北京保持合作的政府也有利於中國擴大其“一帶一路”基礎設施項目。阿富汗在2016年加入了中國的“一帶一路”項目。

在塔利班方面，塔利班也多次表示希望與中國發展良好關係，他們認為中國是投資和經濟支持的重要來源，可以直接或通過巴基斯坦與北京合作。

北京早在2007年就以30億美元的價格贏得了位於喀布爾附近巨型艾納克銅礦（世界第二大礦床）的特許經營權。此外阿富汗所擁有的巨大的鋰儲量，同樣吸引中國公司的興趣，中國是世界上最大的電動汽車生產國。

報道指，迄今為止，還沒有一個國家正式承認喀布爾的塔利班政權，但與若干西方大國做法不同，中國在塔利班執掌阿富汗後，始終保持該國駐喀布爾的大使館開放運行，中國大使仍在喀布爾。