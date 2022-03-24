華爾街“大佬”拉里·芬克：烏克蘭戰爭標誌着全球化的結束

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美國貝萊德集團（BlackRock）董事長兼CEO拉里·芬克（Larry Fink）在他致該集團股東的最新一篇董事長信中警告說，俄羅斯對烏克蘭的入侵將重塑世界經濟，“結束了我們在過去三十年中所經歷的全球化”，並通過促使企業從其全球供應鏈中撤出而進一步推高通貨膨脹。貝萊德是全球規模最大的資產管理集團、風險管理及顧問服務公司之一，該公司管理着逾10萬億美元。

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芬克在這篇3月24日發表的公開信中寫道：“在我給你們寫這封信的時候，世界正在經歷一場變革。俄羅斯對烏克蘭的野蠻攻擊，顛覆了自30多年前冷戰結束以來的世界秩序。對一個主權國家的攻擊是我們在歐洲近80年來所沒有看到的——我們大多數人從未想象過在我們的有生之年會看到一個核超級大國發動這樣一場戰爭。”他稱：“我代表貝萊德的每個人說，目睹俄羅斯對烏克蘭的入侵確實令人心碎。我們與烏克蘭人民站在一起，他們在面對無情的侵略時表現出真正的英雄主義。”

現年69歲的芬克表示：“戰爭總是一場人道主義的悲劇，但不分青紅皂白地殺害平民的行為讓人看了特別心痛。我為貝萊德對逃離家園的難民的支持感到自豪。經與我們的利益相關者協商，貝萊德也加入了將俄羅斯從金融市場上孤立起來的全球努力。在過去的幾周里，貝萊德動員了一個慈善反應，以幫助那些需要幫助的人，並支持我們在歐洲的同事，最接近戰爭的人。雖然我們在俄羅斯或烏克蘭沒有辦事處或業務，但我知道這給我們所有的員工，特別是在歐洲的員工帶來了巨大的壓力和不確定性，我們已經努力為他們提供所需的資源。”

芬克認為：“這場戰爭的影響並不限於東歐。它們是在已經對政治、經濟和社會趨勢產生深遠影響的大流行病的基礎上分層進行的。這種影響將以我們還無法預測的方式回蕩在未來的幾十年裡。”他指出：“20世紀90年代初，隨着世界從冷戰中走出來，俄羅斯被歡迎進入全球金融體系，並被允許進入全球資本市場。隨着時間的推移，俄羅斯開始與世界相互聯繫，並與西歐緊密相連。世界從全球和平紅利和全球化的擴展中受益。這些強大的趨勢加速了國際貿易，擴大了全球資本市場，提高了經濟增長，並有助於大幅減少世界各國的貧困。”

芬克談到：“正是在這一時期，我們在34年前開始建立貝萊德公司。我們看到，全球化的興起和資本市場的增長助長了對技術驅動的資產管理的需求，我們相信我們可以為客戶帶來這種需求。我們相信世界將更緊密地聯繫在一起。我們看到這種情況發生了。我仍然長期相信全球化的好處和全球資本市場的力量。獲得全球資本使公司能夠為增長提供資金，國家能夠促進經濟發展，更多的人能夠體驗到金融的幸福。”

然而，芬克補充說：“但俄羅斯對烏克蘭的入侵已經結束了我們在過去三十年中所經歷的全球化。我們已經看到國家、公司甚至人與人之間的連接因兩年的大流行病而變得緊張。它使許多社區和人民感到孤立和向內看。我相信這加劇了我們今天在整個社會看到的兩極化和極端主義行為。入侵促使各國和各國政府聯合起來，切斷與俄羅斯的金融和商業聯繫。他們在支持烏克蘭人民的堅定承諾中團結起來，對俄羅斯發起了一場‘經濟戰爭’。世界各國政府幾乎一致地實施制裁，包括採取前所未有的措施，禁止俄羅斯中央銀行部署其硬通貨儲備。”

芬克稱：“資本市場、金融機構和公司甚至已經超越了政府實施的制裁。正如我在今年早些時候寫給首席執行官的信中所說，進入資本市場是一種特權，而不是一種權利。而在俄羅斯入侵後，我們看到私營部門如何迅速終止長期的業務和投資關係。貝萊德一直致力於盡我們的職責。基於我們的信託責任，我們迅速採取行動，暫停在我們的主動或指數投資組合中購買任何俄羅斯證券。在過去的幾周里，我與無數的利益相關者交談，包括我們的客戶和員工，他們都在尋求了解可以做些什麼來防止資本被部署到俄羅斯。”

芬克稱：“公司擴大制裁的行動的速度和規模令人難以置信。美國標誌性的消費品牌已經暫停經營非必要的產品。而金融服務公司也採取了類似的措施，進一步將俄羅斯經濟與全球金融體系隔離開來。私營部門採取的這些行動表明了資本市場的力量：市場如何向那些在系統內建設性地工作的人提供資本，以及如何迅速地拒絕向那些在系統外運作的人提供資本。俄羅斯基本上被切斷了與全球資本市場的聯繫，顯示了大公司對符合核心價值的經營的承諾。這場‘經濟戰爭’表明，當公司在其利益相關者的支持下，面對暴力和侵略而團結起來時，我們可以取得什麼成就。”

就俄羅斯入侵烏克蘭對公司、國家和我們的客戶所產生的影響，芬克談到：“雖然對俄羅斯能源的依賴成為焦點，但公司和政府也將更廣泛地關注他們對其他國家的依賴。這可能會導致企業將更多的業務放在岸上或近岸，從而更快地從一些國家撤出。其他國家：如墨西哥、巴西、美國或東南亞的製造中心——可能會受益。這種脫鉤將不可避免地給企業帶來挑戰，包括更高的成本和利潤壓力。雖然公司和消費者的資產負債表今天很強大，給他們更多的緩衝來應對這些困難，但供應鏈的大規模調整將必然導致通貨膨脹。”

芬克指出：“甚至在戰爭爆發之前，大流行病的經濟影響——包括消費者需求從服務轉向家庭用品、勞動力短缺和供應鏈瓶頸，使美國的通貨膨脹達到四十年來的最高水平。在整個歐盟、加拿大和英國，通貨膨脹率超過5%。工資沒有跟上，消費者正感受到負擔，因為他們面臨著較低的實際工資、不斷上漲的能源賬單和雜貨店結賬時的更高成本。這對於低工資的工人來說尤其如此，他們在煤氣、電力和食品等必需品上花費的工資比例更高。中央銀行正在權衡關於多快加息的艱難決定。他們面臨著幾十年來沒有遇到過的困境，這種困境因地緣政治衝突和由此產生的能源衝擊而變得更加嚴重。中央銀行必須選擇是忍受更高的通貨膨脹，還是減緩經濟活動和就業以迅速降低通貨膨脹。”

芬克表示：“最後，戰爭的一個較少討論的方面是它對加速數字貨幣的潛在影響。這場戰爭將促使各國重新評估其貨幣依賴性。甚至在戰爭之前，一些政府就希望在數字貨幣中發揮更積極的作用，並確定其運作的監管框架。例如，美國中央銀行最近啟動了一項研究，以研究美國數字美元的潛在影響。一個經過精心設計的全球數字支付系統可以加強國際交易的結算，同時減少洗錢和腐敗的風險。數字貨幣還可以幫助降低跨境支付的成本，例如，當外籍工人將收入寄回給他們的家人時。隨着我們看到客戶的興趣越來越大，貝萊德正在研究數字貨幣、穩定幣和基礎技術，以了解它們如何能夠幫助我們為客戶服務。”

據《紐約時報》報導，美國橡樹資本管理有限公司聯合創始人霍華德·馬克斯（Howard Marks）在最新的投資者信中預測了類似的轉變，並列舉了歐洲對俄羅斯能源的依賴和美國的計算機芯片製造外包的安全風險。

馬克斯這封23日發表的信中提出：“正如我過去寫的那樣，經濟學是選擇的科學（地緣政治學似乎也是如此，儘管關於這一領域的科學更少）。在這些領域中，很少有選擇只提供積極因素而沒有消極因素。大多數需要權衡利弊。 然而，負面因素往往‘只有在潮水退去時’才會顯現，就像最近那樣。 對烏克蘭的入侵表明，歐洲從俄羅斯進口石油和天然氣，使其容易受到一個敵對的、沒有原則的國家的影響（在這種情況下更糟糕——受到這樣一個人的影響），與此同時，逐漸減少的核發電量增加了該地區對進口石油和天然氣的需求。境外採購的做法同樣使國家和公司依賴於他們與外國的積極關係和我們運輸系統的功效。”

馬克斯續稱：“對全球化的這些消極方面的認識，現在已經導致鐘擺向本地採購擺回。與其說是最便宜、最容易和最綠色的來源，不如說是最安全和最可靠的來源，可能會有更多的好處。例如，美國和非美國公司都已宣布，他們打算在美國建立新的代工廠來生產半導體。我想許多美國的材料、部件和成品進口商正在尋找離家近的來源。同樣，現在德國不太可能貫徹其在12月31日關閉剩餘的三個核反應堆的計畫，而更有可能在2021年底重新啟動其退役的三個核反應堆（也許，與歐洲其他國家一起，重新調整能源進口和國內能源生產之間的平衡）。”

馬克斯補充說：“如果鐘擺繼續朝我預想的方向移動一段時間，對投資者將產生影響。全球化對全世界的GDP、經濟被提升的國家以及通過海外採購降低成本的公司都是一個福音。 在這些方面，全球化的搖擺將不那麼有利，但它可能（a）提高進口商的安全性，（b）提高在岸生產商的競爭力和國內製造業的工作數量，以及（c）在轉型中創造投資機會。鐘擺從全球化向離岸外包的方向擺動多久？ 答案部分取決於如何解決目前的情況，部分取決於哪種力量獲勝：對可靠性和安全性的需求，還是對廉價採購的渴望。”

馬克斯在信中最後表示：“如果你用‘離岸外包’和‘國內採購’來代替‘自由市場 ’和‘監管’，那麼這段話同樣準確地描述了最便宜的採購和最安全的採購之間的選擇。 這種缺乏完美的、永久的解決方案是鐘擺的特點——這就是鐘擺擺動的原因。 經過幾十年的全球化和成本最小化，我認為我們將在向可靠供應的擺動中找到投資機會。”