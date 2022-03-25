巴西反對將俄羅斯排除在20國集團之外

G20集團/俄羅斯/美國/巴西

巴西外長周四表示，總統博爾索納羅的政府 "明確反對 "將俄羅斯排除在20國集團之外的想法，特別是美國的建議。

廣告 繼續瀏覽後續

巴西外長卡洛斯-弗朗薩在該國參議院關於俄羅斯入侵烏克蘭的後果的辯論中說："我們看到在各種國際機構中出現了旨在將俄羅斯從這些實體中驅逐出去或暫停其參與的倡議。但基於贊成多邊主義和國際法的傳統立場，巴西對此明確反對。“

他補充說："目前最重要的事情是所有這些論壇，包括20國集團、世貿組織、糧農組織等都能充分運作。而"為了使它們充分運作，包括俄羅斯在內的所有國家都不能缺席。“

美國總統拜登周四呼籲將俄羅斯排除在20國集團之外，俄羅斯在2014年吞併克里米亞後已經被逐出現在變成7國集團的前身8國集團。

但巴西外長也承認，這一決定取決於G20本身，G20是為促進老牌G7工業強國與中國、巴西和俄羅斯等新興經濟巨頭之間的對話而創建的一種形式。

擔任G20主席國的印度尼西亞周四表示，它將保持 "公正"，而中國已經表示普京應該在今年晚些時候的峰會上佔有一席之地。

美國總統拜登周四在北約和G7峰會之後在布魯塞爾舉行的新聞發布會上說，他贊成將俄羅斯排除在20國集團之外，但承認這一決定由該國際機構的成員決定。拜登說： "我今天提出了這個問題，但決定權在20國集團。如果（G20主席國）印度尼西亞和其他國家不同意，那麼我們應該要求允許烏克蘭參加G20會議。"