烏克蘭難民：不對拜登抱有期待，感謝波蘭，期待早日回家

烏克蘭

美國總統拜登周五離開布魯塞爾，前往波蘭的Rzeszów。Rzeszów有美軍駐紮，距離烏克蘭邊境大約一小時車程。在波蘭，拜登將聽取有關烏克蘭來波難民和仍在該國境內的烏克蘭人的人道主義情況簡報。他還將與第82空降師的美國士兵會面。在邊境小城Przemysl，一些來到波蘭的烏克蘭難民直言他們對拜登訪問波蘭是否能幫到烏克蘭的可能性不抱希望。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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Olga Antonovna © AP

來自烏克蘭克列緬丘格的烏克蘭難民Ira Satula表示，“當然，我沒有對拜登抱任何希望，我對我們烏克蘭人更有信心。我們真的很想回家，特別想回家，我想我們肯定很快就可以回家了。我們特別感謝在這裡幫助我們的所有人，波蘭對我們很好，但家就是家，我希望我們可以早日回家”。

來自烏克蘭切爾尼格夫的難民Olga Antonovna表示：“您也知道，我也知道，拜登能幫到我們烏克蘭人的可能性是50%，幫不到我們的可能性也是50%。而且我們很早之前就需要幫助了，很早之前。我們很早的時候就想要獲得幫助。現在我們的總統澤連斯基拿到了戰鬥的武器，他必須要對抗強盜，但他拿到了武器，卻不怎麼起作用，因為切爾尼格夫60%都被毀了。切爾尼格夫曾經是多麼漂亮的城市啊！我們曾經在那裡散步，休息，享受好時光”。

來自烏克蘭馬里烏波爾的難民Marina Samoilenko表示：“我們逃到了波蘭這裡，但我們的人民還在為烏克蘭戰鬥。（哽咽）”。“波蘭是一個自由的國家，我希望烏克蘭也可以成為一個自由的國家。我相信一切都會好起來的，我們在波蘭這裡避難只是很短暫的，之後我們肯定會回到我們自己的家園”。