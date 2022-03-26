烏克蘭國防部情報總局局長：俄羅斯軍隊被許多烏克蘭線人滲透

戰爭

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫接受美國媒體訪問時說，俄羅斯軍隊被許多烏克蘭線人滲透，誤判又多，只能對烏克蘭軍隊使出中世紀的“老套戰術”。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，36歲的布達諾夫在“國家周刊”星期五刊出的訪問中說，烏克蘭動員了“非常多人”在俄羅斯戰線後方進行游擊戰。訪問是透過加密線路及翻譯人員完成。

布達諾夫表示，雖然烏克蘭部隊一個月來堅強抵抗俄軍，情勢仍“非常嚴峻”。

他說：烏克蘭領土上有非常多俄軍，他們包圍著烏克蘭多座城市。至於和平前景，就算有談判，也還是模糊又難以預料。”

布達諾夫還表示，俄方的“誤判”對烏克蘭部隊有利，“俄羅斯指揮部多次誤判，而我們善加利用”。

“烏克蘭軍隊凸顯出，俄軍作為全球第2大軍力是個龐大的神話，它只不過是中世紀的兵力集中、老套戰術而已。”

布達諾夫接著指出，烏克蘭有效利用了線人，“我們在俄軍內部有很多線人，不只在俄軍，還有他們的政治圈和領導階層”。

他說，我們去年11月就知道俄國人的企圖，大家可以看到一切都發生了。至於日期，則改了數次。”

布達諾夫說，親俄的車臣部隊內部也有烏克蘭線人，對方一有動作，探子就會回報。