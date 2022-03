拜登：勇敢的烏克蘭人民表明，他們眾人的力量比任何一個獨裁者的意志都強大

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登(Joe Biden)3月26日晚於訪歐結束之際在波蘭首都華沙的皇家城堡發表了題為“關於自由世界聯合努力支持烏克蘭人民”的講話。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在講話中說:“‘不要害怕’。這是1978年10月第一位波蘭教皇當選後第一次公開講話的第一句話,這句話將成為教宗若望·保祿二世(John Paul II)的定義。這些話將改變世界。1979年6月,若望·保祿在他作為教皇第一次回國時將這一信息帶到了華沙。那是一個關於力量的信息,信仰的力量,堅韌的力量,人民的力量。面對一個殘酷的政府系統,這是一個有助於在30年前結束蘇聯對東歐中心土地鎮壓的信息。”

拜登說:“這是一個信息,即我們將克服這場不公正戰爭的殘酷性和野蠻性。當教宗若望·保祿在1979年帶來這一信息時,蘇聯在鐵幕後用鐵腕進行統治。然後一年後,‘團結工會’在波蘭站住了腳。雖然我知道他今晚不能到場,但在美國和全世界,我們都對萊赫·瓦文薩(Lech Walesa)心存感激。這讓我想起了哲學家克爾凱郭爾(Kierkegaard)的那句話:‘信仰在黑暗中看得最清楚。’而這些都是黑暗的時刻。”

拜登說:“十年後,蘇聯解體了,波蘭和中東歐很快就會獲得自由。這場爭取自由的戰鬥並不簡單或容易。它是一場漫長而痛苦的鬥爭。它不是經過幾天和幾個月,而是經過幾年和幾十年的鬥爭。但我們在爭取自由的偉大戰役中重新出現了。一場民主與專制之間的戰鬥。在自由和壓迫之間。以規則為基礎的秩序和以蠻力為基礎的秩序之間。在這場戰鬥中,我們需要保持清醒的頭腦。這場戰鬥也不會在幾天或幾個月內贏得。我們需要為未來的長期鬥爭做好準備。”

拜登說:“總統先生,總理先生,市長先生,議會成員,尊敬的客人,以及波蘭人民,我懷疑還有一些烏克蘭人民站在我們當中。我們,我們聚集在這個城市的皇家城堡里,這個城市不僅在歐洲,而且在人類無休止地尋求自由的歷史上佔有神聖的地位。”

拜登說:“幾代人以來,華沙一直站在自由受到挑戰和自由取得勝利的地方。事實上,正是在華沙,一位從捷克斯洛伐克逃離家鄉的年輕難民在蘇聯的統治下回來發言,聲援持不同政見者。她的名字叫馬德琳·科貝爾·奧爾布賴特(Madeleine Korbel Albright)。她成為世界上最熱心的民主支持者之一。她是我的一位朋友,我曾與她一起工作。美國的第一位女國務卿。她三天前去世了。她一生都在為最重要的民主原則而奮鬥。而現在在爭取民主和自由的常年鬥爭中,烏克蘭和它的人民處於前線。”

拜登說:“(烏克蘭人)為拯救他們的國家而戰,他們勇敢的抵抗是為團結所有自由人民的基本民主原則而戰的一部分。法治,公平和自由的選舉,說話、寫作和集會的自由。按照自己的選擇進行崇拜的自由。新聞自由。這些原則在一個自由社會中是必不可少的。但它們一直,一直被圍攻。它們總是受到攻擊。每一代人都不得不打敗民主的道德敵人。這就是世界的方式,因為如我們所知,世界是不完美的。在那裡,少數人的慾望和野心永遠試圖主宰許多人的生活和自由。”

拜登說:“我對烏克蘭人民的信息是我今天向烏克蘭外交部長和國防部長傳達的信息,我相信他們今晚在這裡。我們與你們站在一起。就是這樣!今天在基輔和梅利托波爾以及哈爾科夫的戰鬥是一場長期鬥爭中的最新戰役。匈牙利,1956年。波蘭,1956年,然後又是1981年。捷克斯洛伐克,1968年。蘇聯的坦克粉碎了民主起義,但抵抗仍在繼續,直到最後在1989年,柏林牆和所有蘇聯統治的牆,它們都倒下。它們倒下了! 而人民取得了勝利。”

拜登說:“但爭取民主的戰鬥不能結束,也沒有隨着冷戰的結束而結束。在過去的30年裡,專制主義的力量在全球範圍內復蘇了。它的標誌是人們所熟悉的——對法治的蔑視,對民主自由的蔑視,對真理本身的蔑視。今天,俄羅斯扼殺了民主,並試圖在其他地方這樣做,不僅僅是在他的祖國。在虛假的民族團結的說法下,他們讓鄰國失去了作用。普京有膽量說他正在烏克蘭‘去納粹化’。這是個謊言。這只是玩世不恭,他知道這一點,這也是下流的。”

拜登說:“澤連斯基總統是經過民主選舉產生的。他是猶太人。他父親的家族在納粹大屠殺中被消滅了。而普京就像他之前的所有獨裁者一樣,膽大妄為地相信強權會帶來正當性。在我自己的國家,一位名叫亞伯拉罕·林肯的前總統在內戰中表達了拯救我們聯邦的反對精神。他說:讓我們有信心,正確的東西才會帶來力量。正義使人強大。今天,讓我們再次擁有這種信念。讓我們下定決心,將民主國家的力量付諸行動,挫敗專制主義的企圖。”

拜登說:“讓我們記住,此刻的考驗是所有時間的考驗。一個罪犯想把北約的擴大說成是一個旨在破壞俄羅斯穩定的帝國項目。沒有什麼比這更不符合事實了。北約是一個防禦性聯盟。它從來沒有尋求俄羅斯的滅亡。在當前危機的準備階段,美國和北約努力了幾個月,與俄羅斯接觸,以避免戰爭。我親自與他會面,並與他多次通電話。我們一次又一次地提出真正的外交和具體建議,以加強歐洲安全,提高透明度,在各方建立信心。但普京和俄羅斯對每一個建議都不感興趣,對任何談判都不感興趣,而是用謊言和最後通牒。”

拜登說:“俄羅斯從一開始就執着於暴力。我知道不是所有的人都相信我和我們,當我們不斷地說,他們要越過邊界,他們要進攻。(普京)他一再斷言我們對戰爭沒有興趣,保證他不會動(武)。屢次說他不會入侵烏克蘭。反覆說沿邊境的俄羅斯軍隊是為了訓練。所有18萬的軍人。俄羅斯選擇(的這場)戰爭根本沒有任何理由或挑釁。這是一個例子,人類最古老的衝動之一,使用蠻力和虛假信息來滿足對絕對權力和控制的渴望。這不僅是對二戰結束以來建立的基於規則的國際秩序的直接挑戰。而且,它有可能重新回到基於規則的國際秩序建立之前蹂躪歐洲的數十年戰爭。”

拜登說:“我們不能再回到那個時候了。我們不能(允許這樣做)。威脅的嚴重性是西方的反應如此迅速、如此強大、如此統一、前所未有和壓倒性的原因。迅速和懲罰性的代價是唯一能讓俄羅斯改變其路線的東西。在他入侵的幾天內,西方已經聯合採取了制裁措施,以損害俄羅斯的經濟。俄羅斯中央銀行現在被阻擋在全球金融系統之外,使克里姆林宮無法獲得藏匿在全球各地的戰爭基金。我們已經瞄準了俄羅斯經濟的核心,停止向美國進口俄羅斯的能源。”

拜登說:“迄今為止,美國已經制裁了140名俄羅斯寡頭及其家庭成員,沒收了他們的不義之財、他們的遊艇、他們的豪華公寓和豪宅。我們已經制裁了超過400名俄羅斯政府官員,包括這場戰爭的主要設計師。這些官員和寡頭從與克里姆林宮有關的腐敗中獲得了巨大利益。現在他們必須分擔痛苦。私營部門也採取了行動。超過400家私營跨國公司已經退出了在俄羅斯的業務。完全離開了俄羅斯。從石油公司到麥當勞。由於這些史無前例的制裁,盧布幾乎立即淪為廢墟(the ruble almost is immediately reduced to rubble)。俄羅斯的經濟——順便說一下,那是真的,大約需要200盧布才能換取1美元。”

拜登說:“在未來幾年裡,(俄羅斯的)經濟有望被削減一半。在這次入侵之前,俄羅斯的經濟被列為世界上第11大經濟體。它甚至很快就會不在世界前20名之列。這些經濟制裁合在一起,是一種新的經濟國策,有能力造成與軍事力量相匹敵的損害。這些國際制裁正在削弱俄羅斯的實力,削弱其補充軍隊的能力,以及其投射力量的能力。而這是普京,是弗拉基米爾·普京的責任。就是這樣!”

拜登說:“與此同時,在這些經濟制裁的同時,西方世界已經走到一起,為烏克蘭人民提供了難以置信的軍事、經濟和人道主義援助。在入侵前的幾年裡,我們美國在他們越過邊界之前,已經向烏克蘭運送了超過6.5億美元的武器,包括防空和反裝甲裝備。自入侵以來,美國又投入了13.5億美元的武器和彈藥。而且,由於烏克蘭人民的勇氣和勇敢,我們送去的裝備和我們的同事送去的裝備被用來保衛烏克蘭的土地和領空,產生了毀滅性的效果。”

拜登說:“我們的盟友和夥伴也已經行動了。但正如我所表明的,美國部隊在歐洲——不是在歐洲與俄羅斯部隊發生衝突。美國部隊在這裡是為了保衛北約盟友。昨天我會見了與我們的波蘭盟友一起服役以加強北約前線防禦的部隊。我們要明確的原因是他們在烏克蘭的行動——甚至不要想在北約的一寸領土上行動。我們有神聖的義務。根據(《北大西洋公約》)第5條,我們有神聖的義務,以我們集體力量的全部力量捍衛北約的每一寸領土。”

拜登說:“而今天早些時候,我參觀了你們的國家體育場,在那裡,成千上萬的烏克蘭難民現在正試圖回答一個人所能提出的最艱難的問題。我的上帝,我將會發生什麼?我的家人會發生什麼?當我擁抱她們時,我看到許多母親的眼睛裡有淚水。他們年幼的孩子,他們年幼的孩子,不知道是該笑還是該哭。一個小女孩說,總統先生——她說了一點英語:我的哥哥和我的爸爸,他們會沒事嗎?我還能見到他們嗎?沒有他們的丈夫,沒有他們的父親。在許多情況下,他們的兄弟姐妹都留了下來,為他們的國家而戰。”

拜登說:“我不需要說這種語言,也不需要理解這種語言,就能感受到他們眼中的情緒,他們抓着我的手,小孩子掛在我的腿上,帶着絕望的希望祈禱這一切是暫時的。擔心他們可能會永遠離開自己的家園。幾乎是一種令人崩潰的悲傷,因為這一切都在重演。但我也被華沙人民——就這一點而言,所有波蘭人民的慷慨所震撼,他們的同情心之深,他們願意伸出援手,敞開心扉。我對市長說,他們敞開自己的心扉,敞開自己的家門,只是為了幫忙。”

拜登說:“我也要感謝我的朋友,偉大的美國廚師何塞·安德烈斯(Jose Andres)和他的團隊,感謝他們幫助餵飽那些渴望自由的人。但幫助這些難民不是波蘭或任何其他國家應該獨自承擔的事情。世界上所有的民主國家都有責任去幫助。所有這些國家。而烏克蘭人民可以指望美國來履行其責任。我兩天前已經宣布,我們將歡迎10萬名烏克蘭難民。我們已經有每周8000名其他國籍的人來到美國。我們將提供近3億美元的人道主義援助,提供數以萬噸計的食物、水、藥品和其他基本用品。”

拜登說:“在布魯塞爾,我宣布美國準備提供超過10億美元的額外人道主義援助。世界糧食計畫署告訴我們,儘管存在重大障礙,但至少有一些救援物資正在運往烏克蘭的主要城市。但不是梅特里波爾,不,對不起——不是馬里烏波爾,因為俄羅斯軍隊正在阻撓救援物資。”

拜登說:“但我們不會停止努力,將人道主義救援送到烏克蘭任何需要的地方,並為已經離開烏克蘭的人們提供救援。儘管弗拉基米爾·普京很殘暴,但請不要懷疑,這場戰爭對俄羅斯來說已經是一場戰略失敗。我自己也失去了孩子,我知道這對失去家人的人來說不是安慰,但他,普京,認為烏克蘭人會逆來順受,不會戰鬥。他對歷史沒有什麼研究。相反,俄羅斯軍隊遇到了他們的對手——勇敢而頑強的烏克蘭抵抗。俄羅斯的殘暴戰術非但沒有瓦解烏克蘭的決心,反而加強了烏克蘭的決心。西方不僅沒有使北約分裂,反而現在比以往任何時候都更加強大和團結。”

拜登說:“俄羅斯希望北約在其邊境的存在減少,但現在他有了更強的存在,更大的存在,這裡有超過10萬的美國軍隊和北約所有其他成員。事實上,俄羅斯已經成功地造成了我確信他從未想過的事情。世界上的民主國家在幾個月內找到了目標和團結,從而煥發了活力,而我們曾經花了好幾年才完成。不僅是俄羅斯在烏克蘭的行動在提醒我們民主的祝福。是我們自己的國家,他自己的國家,克里姆林宮,它正在監禁抗議者。據稱有二十萬人已經離開了(俄羅斯)。有一個人才流失出現在俄羅斯。關閉了獨立的新聞。國家媒體都是宣傳性的。封鎖了烏克蘭境內俄羅斯軍隊的平民目標、萬人坑、饑餓戰術的圖像。”

拜登說:“正如我所說,20萬俄羅斯人在一個月內全部離開了他們的國家,這有什麼奇怪的呢?在這麼短的時間內,人才流失得很厲害。這使我想到我對俄羅斯人民的信息。我與俄羅斯的領導人們共事了幾十年。我坐在談判桌對面,一直追溯到蘇聯的阿列克謝·柯西金(Alexei Kosygin,蘇聯部長會議主席),在冷戰的高峰期談軍備控制。我總是直接和誠實地對你們,俄羅斯人民說話。讓我說一下,如果你能聽進去的話。你們,俄羅斯人民,不是我們的敵人。我拒絕相信你們歡迎殺害無辜的兒童和祖父母,也拒絕相信你們接受醫院、學校、產房,以及看在上帝的份上接受俄羅斯導彈和炸彈的轟炸。或者城市被包圍,讓平民無法逃離。供應被切斷,並試圖讓烏克蘭人挨餓而屈服。”

拜登說:“數以百萬計的家庭被趕出他們的家園,包括所有烏克蘭兒童中的一半。這些並不是一個偉大國家的行動。在所有的人中,你們,俄羅斯人民,以及整個歐洲的所有人民仍然對30年代末和40年代的類似情況有記憶。二戰中的情況對該地區的許多祖父母來說仍然記憶猶新。無論你這一代人經歷了什麼,無論是經歷了列寧格勒的圍困,還是從你的父母和祖父母那裡聽說的。火車站裡擠滿了驚恐萬狀的家庭,逃離他們的家園。晚上躲在地下室和地窖里。清晨在家中的瓦礫中翻找。這些都不是過去的記憶了。現在不是了。因為這正是俄羅斯軍隊現在在烏克蘭所做的事情。”

拜登說:“2022年3月26日,就在我們進入21——你們曾是一個21世紀的國家,擁有全世界的人對自己和家人的希望和夢想。現在,弗拉基米爾·普京的侵略已經將你們,俄羅斯人民與世界其他地方隔絕開來,它正在將俄羅斯帶回到19世紀。這不是你們的身份。這不是你們的家庭和你們的孩子應得的未來。我告訴你們真相,這場戰爭不值得你們,俄羅斯人民。普京能夠而且必須結束這場戰爭。美國人民將與你們以及希望和平的勇敢的烏克蘭公民站在一起。”

拜登說:“我給歐洲其他國家的信息,這場為自由而戰的新戰役已經使幾件事變得非常清楚。首先,歐洲必須結束對俄羅斯化石燃料的依賴。而我們,美國將提供幫助。這就是為什麼昨天我剛剛在布魯塞爾與歐盟委員會主席一起宣布了讓歐洲度過眼前能源危機的計畫。從長遠來看,作為一個經濟安全和國家安全問題,以及為了地球的生存能力,我們都需要儘快轉向清潔、可再生能源。我們將共同努力,幫助實現這一目標,以便任何國家在能源需求方面受制於暴君的想法的日子已經結束。它們必須結束。它們必須結束。”

拜登說:“其次,我們必須打擊來自克里姆林宮的腐敗,給俄羅斯人民一個公平的機會。最後,最緊迫的是,我們必須在世界各民主國家之間保持絕對的團結。光是誇誇其談地談論民主、自由、質量和自由等崇高的詞彙是不夠的。我們所有的人,包括在波蘭這裡,必須每一天都做民主的艱苦工作,我的國家也是如此。這就是為什麼,這就是為什麼我本周再次來到歐洲,為北約、為七國集團、為歐洲聯盟、為所有熱愛自由的國家帶來一個明確而堅定的信息——我們現在必須承諾在這場鬥爭中長期堅持下去。我們必須在今天、明天和後天保持團結。以及在未來的幾年和幾十年裡。這將是不容易的。將會有代價。但這是我們必須付出的代價,因為推動專制制度的黑暗最終敵不過照亮各地自由人民靈魂的自由之火。”

拜登說:“歷史一次又一次地表明了這一點。最偉大的進步正是來自於黑暗的時刻。歷史表明,這是我們時代的任務,是這一代人的任務。讓我們記住,推倒柏林牆的重錘,掀開鐵幕的力量,不是一個領導人的話語,而是歐洲人民,他們幾十年來為自由而鬥爭。他們純粹的勇敢為‘泛歐野餐’打開了奧地利和匈牙利之間的邊界。他們為波羅的海之路攜手合作。他們在波蘭這裡為團結而站立。在一起,這是一種明確無誤的、不可否認的人民力量,是蘇聯無法抵禦的。今天我們再次看到,勇敢的烏克蘭人民表明,他們眾人的力量比任何一個獨裁者的意志都強大。”

拜登說:“因此,在這個時候,讓教宗若望·保祿的話語在今天同樣明亮地燃燒。永遠不要放棄希望。永遠不要懷疑。永不疲倦。永遠不要灰心喪氣。不要害怕!”

拜登說:“一個一心想要重建帝國的獨裁者永遠不會抹殺一個民族對自由的熱愛。殘暴永遠不會磨滅他們對自由的意志。烏克蘭永遠不會成為俄羅斯的勝利,因為自由的人們拒絕生活在一個無望和黑暗的世界裡。我們將有一個不同的未來,一個更光明的未來,植根於民主和原則、希望和光明。在體面和尊嚴以及自由和可能性中。看在上帝的份上,這個人不能繼續執政。上帝保佑你們所有人。願上帝捍衛我們的自由,願上帝保護我們的軍隊。感謝你們的耐心。謝謝你們。謝謝你們。”