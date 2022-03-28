北約/日本

日本計畫參加4月上旬在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）和亞洲相關國家的外長會議。東京已就此展開協調。

廣告 繼續瀏覽後續

共同社引述多名日本政府相關人士28日透露，日本外務大臣林芳正擬參加4月上旬在比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）和亞洲等相關國家的外長會議，會議將圍繞應對進攻烏克蘭的俄羅斯確認加強合作，磋商嚴格實施對俄制裁，以及對烏克蘭難民的人道主義支援。

該報道引述相關人士稱，作為夥伴國家，預計日本和韓國、澳大利亞等國將參加外長會議。會上將再次譴責俄羅斯的進攻給烏克蘭平民造成的嚴重損失，可能會“強烈警告不要使用生化及核武器”。

3月24日在布魯塞爾舉行了北約首腦會議發表聯合聲明，要求中國不要支援俄羅斯進攻烏克蘭，勿做出幫助俄方逃避制裁的行為。

預計在四月日本將出席的北約擴大外長會議上，將根據上述首腦會議，磋商歐亞合作的具體措施。

該報道還透露，在東海和南海及台灣周邊加強軍事活動的中國的動向預計也將成為會議議題。

圍繞朝鮮的核與導彈開發，日本將力爭讓各國共享視其為國際社會嚴重威脅的認識。

日本外務大臣林芳正還計畫在布魯塞爾協調與多國外長舉行個別會談。