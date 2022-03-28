普京不松嘴 馬里烏波爾人道災難惡化

馬里烏波爾

烏克蘭當局擔心，俄烏3月29日周二在伊斯坦布爾舉行新談判之前，烏克蘭東南戰略港口馬里烏波爾的"災難性"人道狀況會惡化。該地自2月底俄羅斯入侵烏克蘭至今，受到圍困和炮擊，人道物資無法送達。

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烏克蘭總統府顧問奧列克西·阿列斯托維奇（Oleksiï Arestovytch）在電報群（Telegram）的視頻信息中警告說，在莫斯科周五宣布"集中精力解放頓巴斯"之後，位於亞速海最南端的戰略港口馬里烏波爾的局勢可能更加"惡化"。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）譴責俄軍對該市的全面封鎖，俄軍自2月底以來一直試圖奪取該港口，目前仍有大約10萬人被困在那裡。

澤連斯基周日晚間說："這座城市的所有出入口都被封鎖了（......），不可能將食品和藥品帶入。他補充說："俄軍正在炮擊人道援助車隊，並殺害司機。" 街上到處都是無法掩埋的 "屍體"。據馬里烏波爾市政廳最近的報告，該市已有超過2000名平民被殺害。

烏克蘭總統澤連斯基還說，大約2000名兒童被帶到了俄羅斯。這意味着綁架。因為我們不知道他們的確切位置。有些孩子和他們的父母在一起，有些孩子沒有父母陪伴。

據路透社報道，馬里烏波爾市的市長博伊琴科（Vadim Boichenko）周一表示，該市正處於人道災難邊緣，應該完全撤離。他說，大約有16萬平民被困在馬里烏波爾，沒有電。他補充說，當26輛巴士等待撤離平民時，俄軍再次拒絕保證撤離的安全。他指控說："俄羅斯聯邦正在耍弄我們”。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來經常宣傳他們不以平民為目標，但烏克蘭軍隊多次試圖建立人道走廊，以將平民從馬里烏波爾在內的幾個被困城鎮疏散出去，都失敗了。

烏克蘭副總理韋雷切克（Irina Verechtchuk）周一宣布，有情報顯示，俄軍可能在撤離路線上進行"挑釁"，所以今天周一基輔當局不打算在被俄軍圍困的城鎮開放新的人道走廊。

周日晚，烏克蘭外交部在其推特賬戶上表示：馬里烏波爾的“人道狀況是災難性的”，並補充說，“俄軍正在將這座城市變成碎土”。