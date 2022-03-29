所羅門群島總理表示已做好準備與北京簽署安全協議

所羅門群島，中國，澳大利亞，外交

文檔圖片。所羅門群島總理馬納西-索加瓦雷、所羅門群島外交部長傑里米-馬內利、中國總理李克強和中國國務委員兼外交部長王毅在人民大會堂出席簽字儀式。2019 10 9

南太平洋國家所羅門群島總理周二（3月29日）證實，已“準備就緒”將與北京簽署安全協議，但他否認受到了中國的施壓將在該群島建立軍事基地。該協議草案在上周被披露後引發澳大利亞的強烈不安。

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所羅門群島長期以來視臨近的澳大利亞和新西蘭為主要的安全合作夥伴，但自從2019年宣布與台灣斷絕持續了36年的外交關係並轉而與中國建交以來，迅速與北京靠近。上周披露的該國與中方簽署安全協議草案引發澳大利亞的強烈不安，其內容被指包括允許中國在該太平洋群島從事安全和海軍部署。有澳媒指所羅門群島受到 "中國施壓，要在該群島建立一個軍事基地"。

周二所羅門群島總理索加瓦雷在向議會的講話中為該協議辯護，他沒有透露協議的內容細節，只是保證 "無意要求中國在所羅門群島建立軍事基地"，並指，“協議是應所羅門群島政府的要求進行談判的"。強調說 "我們沒有受到來自我們新朋友的任何壓力"。

在被問及該協議的談判進展時，索加瓦雷說："我們將很快敲定。協議文件已準備就緒”。

法新社報道， 美國和澳大利亞長期以來一直擔心中國在南太平洋建立海軍基地的可能性，這將使其海上力量遠遠超出其疆域邊界。

澳大利亞外交部上周說："我們對任何破壞我們地區安全穩定的行動感到擔憂。”

周二索加瓦雷在議會講話中同時就外界對該協議的質疑說："那些指責我們無能管理內政或質疑我們爭取國家利益的動機，都"令人非常反感”。他在斷言將保持澳大利亞與所羅門群島的安全地位“不變 "的同時，說，"為了我們的安全需要，顯然我們需要與其他國家建立更多邊化的關係"。 對於許多領導人 "對中國的存在對太平洋地區安全構成的威脅所表達的擔憂” 索加瓦雷描述說這 "令人感到遺憾"。

擁有80萬人口的所羅門群島 去年11月爆發持續三天的嚴重騷亂，引發騷亂的原因是反對總理索加瓦雷的抗議，及民眾對該國貧窮、失業嚴重及和島嶼間的爭鬥的不滿。索加瓦雷也因2019年與台灣突然宣布斷絕轉而尋求與北京拉近關係而受到指責。該國人口最多的馬萊塔島的領導人激烈地反對這一舉措。