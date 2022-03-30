華郵：亨特-拜登與一家中國能源公司數百萬美元交易內幕

亨特拜登/中國

“這筆交易醞釀了多年，是建立聯繫、舉辦晚宴、往返中國的航班的高潮”。“2017年8月2日，簽名很快就被貼上了，一個來自亨特-拜登，另一個來自一位名叫董功文的中國高管”。“幾天之內，一個新的銀行賬戶被創建。一周內，數百萬美元開始易手”。“在一年內，這一切都將開始崩潰”。

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《華盛頓郵報》3月30日刊出報道說，雖然亨特-拜登與中國華信能源（CEFC）財務安排的許多方面此前已被報道，並被列入2020年共和黨領導的參議院報告中，但《華盛頓郵報》證實了許多關鍵細節，並發現了顯示拜登家族與中國高管互動的其他文件。

該報說，根據政府記錄、法庭文件和新披露的銀行對賬單，以及據稱曾屬於亨特-拜登的筆記本電腦硬盤副本中的電子郵件，在14個月的時間裡，這家中國能源集團及其高管向亨特-拜登及其叔叔控制的實體支付了480萬美元。

《郵報》說，沒有找到證據表明喬-拜登個人從與華信能源的交易中獲益或知道這些交易的細節。這些交易發生在他離開副總統職位之後和他宣布打算在2020年競選白宮之前。

但這些新文件--其中包括一份簽署的100萬美元的法律委託書、與電彙有關的電子郵件，以及在新的銀行記錄和亨特-拜登簽署的協議中確認的380萬美元的諮詢費--說明了喬-拜登的家人是如何他幾十年來在公共服務領域建立的關係中獲利的。

該文說，亨特-拜登的海外工作一直是受到高度關注的對象。作為對他的稅務調查的一部分，他一直在接受聯邦調查。在上個月，大陪審團傳喚了證人。據《郵報》此前報道，聯邦檢察官一直試圖確定他是否說明與中國有關的交易收入，儘管目前還不清楚這是否仍是一個焦點。同時，共和黨人指出，拜登家族在中國的商業交易，以及亨特-拜登過去在烏克蘭能源公司Burisma董事會的成員身份，是潛在的利益衝突。

據了解，中國華信能源的交易成為亨特-拜登所從事的最有利可圖的外國投資項目之一，儘管時間不長。《郵報》的評論部分借鑒了對據稱是亨特-拜登在特拉華州一家維修店放下的一台筆記本電腦硬盤的拷貝的分析，據稱該電腦從未來取。據《郵報》審查的文件，這台筆記本電腦在2019年12月被移交給聯邦調查局，在2020年大選前幾個月，魯迪-朱利安尼和當時的總統唐納德-特朗普的其他顧問獲得了該硬盤的副本。

該報說，在《紐約郵報》於2020年10月開始發表關於筆記本電腦內容的報道後，《華盛頓郵報》多次要求朱利安尼和共和黨戰略家斯蒂芬-K-班農在選舉前提供一份數據副本以供審查，但這些要求被回絕或忽略了。

2021年6月，活動家傑克-馬克西向《郵報》提供了一份在2020年從朱利安尼那裡收到了一份副本，當時馬克西正與斯蒂芬-K-班農及其 "戰爭室 "播客合作。

該報說，拜登的助手和一些前美國情報官員對該設備可能被俄羅斯操縱以干預競選表示擔憂。在國會山，民主黨人駁斥了先前有關亨特-拜登在中國工作的報道，認為其缺乏可信度，或是俄羅斯造謠運動的一部分。《郵報》的分析包括兩名外部專家的取證工作，他們評估了與華信能源事項有關的大量電子郵件的真實性。此外，《郵報》發現，亨特-拜登所謂的筆記本電腦副本上的財務文件與其他記錄中發現的文件和信息相符，包括參議院財政和司法委員會的資深共和黨人、愛荷華州的查爾斯-E-格拉斯利（Charles E. Grassley）獲得的新披露的銀行文件。

該文說，亨特-拜登與華信能源討論的潛在能源項目從未取得成果。儘管如此，根據《郵報》審查的銀行記錄和聯合協議，與亨特-拜登有關的賬戶通過諮詢合同從CEFC獲得了至少379萬美元的付款。

拜登又收到了100萬美元的聘金，這是代表帕特里克-何（Patrick Ho何志平）的協議的一部分，何是華信能源的一名官員，後來在美國被指控涉及賄賂乍得和烏干達領導人的百萬美元計畫。在一份新發現的文件中，這份聘用協議上有亨特-拜登與何某的簽名，何某後來被定罪並被判處三年監禁。

而擁有法律學位的亨特-拜登沒有被指控在該計畫中犯有不法行為，而且似乎在聯邦案件中代表何某的作用不大。何通過他在該案中的律師拒絕發表評論。

亨特-拜登和他的律師沒有回應過去一周里留下的許多信息。白宮拒絕公開回應，但指出以前的聲明，即喬-拜登 "甚至從未考慮過與他的家人一起參與商業活動，也沒有參與任何海外業務"。

多年在中國尋求業務

該報說，根據法庭文件和亨特-拜登的陳述，亨特-拜登與華信能源的關係是在其家庭經濟緊張和動蕩的時期建立的。2015年5月，亨特的哥哥博的死亡讓拜登夫婦心力交瘁，亨特也在為吸毒而掙紮。

亨特在去年出版的回憶錄中寫道："我當時正處於毒癮的折磨之中。

在與妻子凱瑟琳的離婚程序中，一份法庭文件描述了"令人震驚和不堪重負的未償債務"，這對夫婦的信用卡被刷爆，他們擁有的兩處房產都有雙重抵押貸款，並有313,970美元的稅款。根據2017年2月提交給華盛頓特區高等法院的文件，他們給管家的三張支票已經跳票，而且他們還欠醫療機構和治療師的錢。

根據外部專家為《郵報》審查的一份據稱是筆記本硬盤拷貝的經核實的電子郵件，華信能源的一名中間人最初在2015年12月聯繫了亨特-拜登，以安排這位當時美國副總統的兒子和該中國公司的創始人兼董事長葉簡明會面。

最近擔任聯合國大會主席的塞爾維亞政治家武克-傑里米奇(Vuk Jeremic)當年給年輕的小拜登寫了一封電子郵件，說他要在華盛頓與被他稱為"十大最富有的中國商人之一 "的葉簡明舉辦一個小型私人晚宴，並希望亨特能參加。

傑里米奇在2015年12月1日的電子郵件中寫道："他年輕而有活力，在他的國家擁有頂級的關係。"

但亨特-拜登未能出席那場晚宴，傑里米奇在給《郵報》的電子郵件中說，雖然他認識這兩個人，但他"沒有參與給他們相互介紹兒認識"，而是從媒體的報道中發現兩人最終有了聯繫。

據研究該公司的人士稱，華信能源是一家成立於2002年的大型石油和天然氣公司，它從政府開發銀行融資，並與中國共產黨和人民解放軍有聯繫。葉簡明的官方傳記說，他曾是中國國際友好聯絡會的副秘書長，2011年美國國會的一份報告稱該組織是人民解放軍的"幌子"。

雖然華信能源表面上是一間私營企業，但中國經濟專家表示，它不可能獨立於政府運作。

中國駐美大使館拒絕就華信能源與中國政府的關係，或亨特-拜登與該公司的關係，發表評論。

郵報這篇報道說，在喬-拜登離開美國副總統職位後不久，亨特-拜登和葉簡明在邁阿密吃飯時相遇。

據《紐約客》2019年7月的一篇報道，根據對亨特-拜登的廣泛採訪，兩人討論了華信能源在美國的商業機會，包括一個價值4000萬美元的合資企業，在路易斯安那州生產液化天然氣。

那次交易失敗了。但據《紐約客》報道，葉簡明對他與亨特-拜登的初次會面非常滿意，晚餐後，他將一顆2.8克拉的鑽石送到亨特-拜登的酒店房間，並附上一張卡片，感謝他的談話。

後來在離婚訴訟中，亨特的妻子聲稱這顆鑽石價值8萬美元。但亨特-拜登告訴《紐約客》，它價值接近1萬美元，他說自己把這個鑽石給了同事，並不知道他們用它做什麼。

2017年夏天，亨特-拜登收到葉某的請求，這預示着華信能源後來的問題。葉某說，華信能源的一名高管何志平可能正在受到美國執法部門的調查，他向亨特-拜登尋求幫助。亨特-拜登告訴《紐約客》，他同意代表何志平，並試圖弄清他是否受到執法部門的審查。

亨特-拜登在2017年8月與中國這家能源集團的高管董功文簽署了一份協議，共同尋求投資。該協議包括提供給參議員查爾斯-E-格拉斯利（R-Iowa）的銀行記錄，其中指出，亨特-拜登將一次性獲得50萬美元的聘金，然後每月獲得10萬美元的津貼，其叔叔詹姆斯-拜登每月獲得6.5萬美元。(Courtesy of Office of Sen. Charles Grassley)

2017年8月初，亨特-拜登和華信能源之間最大的一次諮詢磋商的執行工作迅速進行。

在據稱是亨特-拜登的筆記本電腦硬盤上發現了一份未簽署的協議副本。一份簽署的副本包括在提供給格拉斯利的銀行記錄中。根據這份26頁的協議，他們同意在一家名為哈德遜西部III（Hudson West III） LLC的公司下共同進行投資。

根據在亨特-拜登的筆記本電腦副本上發現的文件，以及格拉斯利辦公室從國泰銀行獲得的亨特-拜登和華信能源高管共同持有的賬戶的相同銀行對賬單所證實，這些錢幾乎立即開始流動，第一筆500萬美元的電彙於2017年8月8日到達。

文件顯示，在扣除開支和人事費用後，大部分資金，約480萬美元，在14個月內被轉到與亨特-拜登有關的一個賬戶，每筆通常以16.5萬美元為單位。根據《郵報》查閱的其他政府記錄，在此期間，大約140萬美元從亨特的賬戶轉到了詹姆斯-拜登經營的諮詢公司獅子廳集團。而詹姆斯-拜登在通過手機被問及CEFC的交易時說"無可奉告"。

更多的紅旗

2017年秋天，亨特-拜登與CEFC的高管們開展業務的幾周後，他要求改變他在瑞典之家租用的五樓辦公場所，這是喬治敦的一棟通風的大樓，是瑞典大使館和其他辦公室的所在地。

2017年9月21日，亨特-拜登寫信給這個大樓的物業經理，要求提供新的辦公室標牌，以反映一個新家族企業和新業務關係。"拜登基金會和哈德遜西部（CEFC- US）"。

他還為他的新辦公室夥伴申請了鑰匙給他的父親喬、他的母親吉爾、他的叔叔詹姆斯和中國高管董功文。

作為請求的一部分，他提供了他所說的他父親的手機號碼，說一個辦公室代表可以用它來聯繫他的新辦公室夥伴。

亨特-拜登將華信能源的董事長葉某稱為 "我的合作夥伴"，並將董功文描述為"葉董事長華信能源公司的使者"。

討論亨特-拜登開設拜登-CEFC辦公室計畫的電子郵件往來包括在他的硬盤副本中，並通過瑞典政府向郵報公布的公共記錄得到證實。這些記錄的內容首先由瑞典報紙《Dagens Nyheter》報道。

這位經理給亨特-拜登回信說，"我們非常興奮和榮幸地歡迎你的新同事！"

但參與設立辦公室等細節工作最多的拜登基金會董事會成員傑弗里-佩克（Jeffrey Peck）說，從來沒有考慮過這個地點。

佩克說，"我記得關於其他可能的空間的討論，所謂的瑞典之家從未在任何名單上，"。"從來沒有考慮過那個建築。"

負責監管該房產的瑞典當局一位女發言人說，按照要求提供了四把鑰匙，但亨特-拜登從未拿過。她說，門上的標誌牌並沒有改變。

在亨特-拜登要求改變其辦公場所的前後，他與物業經理的電子郵件交流越來越緊張—物業提醒亨特-拜登不要繼續違反辦公室政策，將訪客從側門帶入，而是應該在前台簽到，因為他們要通過金屬探測器。

亨特-拜登憤怒地回應說，其中一位是他可以擔保的無家可歸的婦女--並指責辦公室管理人員有種族歧視，因為該婦女是黑人。他寫道，另一位客人是倫登-羅伯茨女士，他稱，這位女士是 "我小女兒的籃球導師"。

然後，在一年之內，羅伯茨女士將生產一個孩子，亨特否認是他的，直到她提出親子鑒定訴訟，DNA測試證實是他的。他們於2020年3月達成和解，法庭文件顯示，他正在支付一筆數額不詳的兒童撫養費。

羅伯茨女士的律師，克林特-蘭卡斯特說，他的當事人在瑞典之家事件發生時曾為拜登工作。他說，2月中旬，羅伯茨被傳喚到德克薩斯州威爾明頓市的一個大陪審團面前作證數小時，這表明對亨特-拜登的聯邦調查仍在進行。蘭卡斯特律師拒絕對她的證詞的性質發表評論。美國司法部和特拉華州的美國檢察官辦公室也拒絕發表評論。

亨特-拜登證實自己正在接受聯邦調查

記錄顯示，在華信能源活動期間，資金從亨特-拜登轉移到他叔叔那裡。根據格拉斯利和同為共和黨的參議員的2020年報告，總共有近140萬美元從亨特的公司轉移到詹姆斯-拜登控制的公司。

根據《郵報》審查的財政部金融犯罪執法網絡的一份報告，這些交易被認定為潛在的犯罪活動，這一名稱旨在標示潛在的洗錢、政治腐敗或其他金融犯罪。

根據《郵報》查閱的記錄，當詹姆斯-拜登和薩拉-拜登的銀行就這些交易與他們聯繫時，他們不願意提供證明文件來解釋這些活動，並關閉了該賬戶。

詹姆斯-拜登沒有對有關金融交易的詳細問題清單作出回應。

與此同時，華信能源的高管們擔心美國司法部對與該公司有關聯的官員進行調查。正如後來的法庭記錄所顯示的那樣，聯邦調查人員已經獲得了對何的外國情報監視令，並正在監視其通信。

2017年9月18日，亨特-拜登簽署了一份兩頁的律師委託書，代表何志平，並被支付了100萬美元的聘金。該協議規定，亨特-拜登要提供"與美國法律有關的事項的諮詢，以及與任何美國律師事務所或律師的聘用和法律分析有關的建議"。四天後，即2017年9月22日，何某在該文件上籤了字。

這份兩頁的協議的簽名副本包含在亨特-拜登的筆記本電腦驅動器的所謂副本中，作為電子郵件的附件存儲，其中沒有足夠的數據供《郵報》的外部專家核實。但格拉斯利獲得的銀行記錄顯示，100萬美元最終被存入與亨特-拜登有關的一個賬戶，其中有一個說明，將這筆款項描述為對何志平案的"代理"。

11月18日，在亨特-拜登簽署代理何某的協議幾周後，他的客戶在肯尼迪機場被兩名聯邦調查局特工逮捕。下午2點，他被宣讀了米蘭達權利；根據警方記錄，9分鐘後，他給詹姆斯-拜登打了電話。

詹姆斯-拜登在2018年告訴《紐約時報》，他認為何志平是在找亨特-拜登，他傳來了自己侄子的聯繫方式。

根據經核實的電子郵件，幾乎在何被捕後，Krieger Kim律師事務所的律師Edward Y. Kim就被邀請代表何。金與何都拒絕發表評論的請求。

在審判期間，檢察官稱，何曾賄賂乍得和烏干達的領導人，目的是為華信能源獲得石油許可證。他們還說，何氏曾提供以華信能源作為資源，幫助伊朗逃避石油制裁。

崩潰

事情很快就敗露了。何志平在監獄裡等待審判。華信能源的負責人葉簡明於2018年2月中旬在中國被拘留，此後一直沒有消息。逮捕的原因尚不清楚，儘管路透社報道說這與涉嫌經濟犯罪有關。

華盛頓郵報說，無法聯繫到葉某進行評論，中國大使館拒絕對葉某的被捕進行評論。

到2018年3月，亨特-拜登的叔叔正在尋求獲得被拖欠的100萬美元的何氏代理費。詹姆斯-拜登於2018年3月21日寫信給華信能源的官員，提供了"彙款指示"，以及如何轉賬到與亨特-拜登有關的賬戶的地址和路線號碼。

華信能源的官員之一Mervyn Yan在一封經過核實的電子郵件中回信稱："收到，並將儘快處理此事"。

第二天早上9點43分，電彙通過了，並按照詹姆斯-拜登的指示存入賬戶，根據銀行記錄，他郵件中的路由號碼與銀行收到的路由號碼一致。

然後，華盛頓郵報寫道，亨特-拜登開始與其餘高管交換敵意信息，包括董和Yan這位。他們兩人曾對亨特-拜登的幾筆商業開支提出過質疑，要求提供收據以證明這些費用。

其中Yan在一封經過核實的電子郵件中寫道，被要求報銷的一些費用似乎與中國能源公司的業務無關。他寫道，包括"在瑞典的房子"。

拜登則威脅要起訴董和Yan，因為他們拒絕付款。拜登聲稱他們無權質疑自己的開支—並解釋說，瑞典宮是他在華盛頓的辦公室。

他在2018年3月14日寫道："我將在特拉華州的大法官法庭提起訴訟--如你所知，這是我的家鄉，我有幸與大法官法庭的每一位法官共事並認識他們"。

根據一封經過核實的電子郵件，董在回復中寫道："你不能起訴我們不支付不正確的費用"。

董和Yan都沒有對華盛頓郵報提出的評論請求作出回應。

該報說，與亨特-拜登在華信能源業務上密切合作的助理Jia Qi Bao在2018年3月26日的電郵中寫道，該公司正在解散，她將失去工作--但亨特-拜登應該"拿任何能拿的錢，只要錢能領"。她寫道："儘可能多地拿走，或者想辦法為自己的利益花掉它們。

Bao沒有對許多電話和電子郵件信息作出回應。

華盛頓郵報說，根據銀行記錄，在接下來的六個月里，近140萬美元被轉到了亨特-拜登的賬戶。

但麻煩也隨之而來。亨特-拜登繼續與毒癮問題作鬥爭，這在他的家庭中造成了壓力，他的父親喬拜登開始支付他的一些賬單。該報說，小拜登的問題對他父親競選總統的決定產生了很大影響，喬-拜登後來在2019年4月正式宣布競選總統的決定。

亨特-拜登的個人爭鬥將繼續下去。但華信能源的商業傳奇很快就會結束。

2018年11月2日，Yan簽署了一份文件，解散了將拜登夫婦與華信能源聯繫起來的哈德遜西部第三有限責任公司。Yan 在位於德克薩斯州多佛市的辦公室提交了這份文件。該辦公室距離拜登家不到一個小時的車程。