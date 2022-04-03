澤連斯基：我邀請默克爾和薩科齊訪問布查，看看14年來對俄羅斯的讓步政策帶來了什麼

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在4月3日晚的視頻講話中表示，“我希望每個俄羅斯士兵的母親都能看到在布查（Bucha）、在伊爾平（Irpin）、在霍斯托梅爾（Hostomel）被殺害的人的屍體。”最近被烏軍奪回的首都基輔近郊37公里處的城鎮、布查市市長2日向媒體介紹稱，該城鎮已發現有300多名居民在俄軍佔領期間被殺害。

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澤連斯基在講話中說：“今天的講話將沒有問候語。我不希望有任何多餘的話。總統們通常不會像這樣記錄講話。但今天我必須這樣說。在布查和我們其他城市的佔領者被逐出後，所揭露的情況。數以百計的人被殺害、被折磨、被處決的平民。街道上的屍體，被安裝炸彈的地區。甚至連死者的屍體都被安裝炸彈了! 掠奪的後果無孔不入。集中的邪惡來到了我們的土地。殺人犯、拷問者、強姦犯、掠奪者。自稱軍隊的人，在他們的所作所為之後，他們只配得到死亡。”

澤連斯基說：“我希望每個俄羅斯士兵的母親都能看到在布查、在伊爾平、在霍斯托梅爾被殺害的人的屍體。這些死難者做了什麼？他們為什麼被殺害？那個在街上騎自行車的人做了什麼？為什麼在一個普通的和平城市的普通平民被折磨致死？為什麼婦女在耳朵上的耳環被扯下來後被勒死？婦女怎麼能在孩子面前被強姦和殺害？他們的屍體怎麼能在死後還被褻瀆？他們為什麼要用坦克碾壓人們的屍體？烏克蘭的布查城對你們俄羅斯做了什麼？這一切是如何變成可能的？”

澤連斯基說：“俄羅斯的母親們! 即使你養育了劫掠者，他們怎麼也會成為屠夫？你們不可能不知道你們的孩子們內心的想法。你們不可能忽視他們被剝奪了人類的一切：沒有靈魂、沒有心腸。他們故意殺人，而且對此還很高興。我想讓俄羅斯聯邦的所有領導人看看他們的命令是如何被執行的。這樣的命令、如此的履行，並共同為此承擔責任。為這些謀殺，為這些酷刑，為這些躺在街上的被爆炸撕下的手臂，為後腦勺中槍被捆綁的死者（負責）。”

澤連斯基說：“這就是俄羅斯國家現在將被視為的樣子，這就是你們的形象。你們的文化和人性的外表與你們來到（所殺害）的烏克蘭男女們一起滅亡。我批准了一項決定，在烏克蘭建立一個特殊的司法機制，對佔領者在我國領土上的每一項罪行進行調查和司法審查。這個機制的本質是國內和國際專家的聯合工作：調查員、檢察官和法官（的參與）。這一機制將幫助烏克蘭和世界將那些發動或以任何方式參與對烏克蘭人民的這場可怕戰爭和對我國人民犯罪的人繩之以法。”

澤連斯基說：“（烏克蘭）外交部、總檢察長辦公室、國家警察、安全局、情報局和其他在其職權範圍內的機構必須盡一切努力確保該機制立即投入使用。我呼籲我們所有的公民和世界上能夠加入這項工作並幫助建立正義的烏克蘭朋友這樣做。世界已經看到了許多戰爭罪行，在不同的時期，在不同的大陸上。但現在是時候盡一切可能使俄羅斯軍隊的戰爭罪行成為這種邪惡在地球上的最後表現了。每一個犯有這種罪行的人都將被列入一本特別的《酷刑者之書》，將被發現並受到懲罰。”

澤連斯基說：“烏克蘭人民! 我希望你們能認識到這一點。我們把敵人趕出了幾個地區。但俄羅斯軍隊仍然控制着其他地區的佔領區。而在驅逐佔領者之後，在那裡甚至可以發現更糟糕的事情，甚至更多的死亡和酷刑。因為這就是來到我們土地上的俄羅斯軍隊的本質。這些人都是混蛋，他們不可能做別的事情，而且他們有這樣的命令。”

澤連斯基說：“烏克蘭的所有夥伴將被詳細告知在我國暫時被佔領的領土上發生的事情。聯合國安理會也將在周二審議俄羅斯佔領期間在布查和其他城市的戰爭罪行，肯定會有一套新的針對俄羅斯的制裁方案。但我確信這還不夠，需要更多的結論；不僅是關於俄羅斯，而且是關於實際上允許這種邪惡來到我們的土地上的政治行為。”

澤連斯基說：“今天是在布加勒斯特舉行的北約峰會的第十四周年。當時，有機會將烏克蘭帶出東歐的‘灰色地帶’；走出北約和俄羅斯之間的‘灰色地帶’。走出灰色地帶，在那裡，莫斯科認為他們可以得到一切。甚至是最可怕的戰爭罪行。在樂觀的外交聲明下，烏克蘭可能成為北約的成員；然後，在2008年，拒絕接受烏克蘭加入聯盟是隱藏的（決定）。一些政治家們對俄羅斯的荒謬恐懼被隱藏了起來。他們認為，通過拒絕烏克蘭（加入北約），他們將能夠安撫俄羅斯，說服俄羅斯尊重烏克蘭並在我們身邊正常生活。”

澤連斯基說：“在那次誤判後的14年裡（2008年的北約布加勒斯特峰會），烏克蘭經歷了一場革命，並在頓巴斯經歷了八年的戰爭。而現在，我們正在二戰以來歐洲最可怕的戰爭中為生命而戰。我邀請默克爾夫人和薩科齊先生訪問布查，看看向俄羅斯讓步的政策在14年裡帶來了什麼，親眼看看那些被折磨的烏克蘭男女。”

澤連斯基說：“我希望（我說的話）能被正確得理解。我們不指責西方。我們不怪任何人，只怪對我們的人民做出這種行為的具體俄羅斯軍隊，還有那些給他們下達命令的人。但我們有權利談論猶豫不決，關於通往這樣情況下的布查、這樣情況下的霍斯托梅爾、這樣情況下的哈爾科夫、這樣情況下的馬里烏波爾的道路。我們沒有優柔寡斷。無論我們是身處在某個集團當中，還是不結盟，我們都明白一件事：我們必須強大起來。”

澤連斯基說：“14年前，俄羅斯領導人在布加勒斯特告訴西方領導人，沒有像烏克蘭這樣的國家。而我們證明，有這樣一個國家。過去是，將來也會是如此。我們不會躲在這個世界的強者背後，我們不會乞求任何人。坦率地說，我們不應該要求（他國）提供武器幫助，以保護我們自己免受來到我們土地上的這樣的邪惡。無論如何，他們不得不給我們所有必要的武器——（在）沒有要求（的情況下）。因為他們自己意識到了邪惡已經來臨，以及它帶來了什麼。”

澤連斯基說：“我們看到這場戰爭中的利害關係。我們看到了我們正在捍衛的東西。烏克蘭軍隊是有標準的——道德的和專業的（標準）。而現在需要調整的不是我們的軍隊。有許多其他軍隊應該向我們的軍隊學習。還有烏克蘭人民的標準，也有俄羅斯佔領者的標準。這就是善與惡。這是歐洲和一個想要打破它並吸收它的黑洞。”

澤連斯基說：“我們將贏得這場戰爭。即使個別政治家仍然無法克服優柔寡斷，他們也會和他們的辦公室一起交接給他們的繼任者。而所有必要的服務部門已經在布查工作，使城市恢復生機，恢複電力供應，恢復水的供應，恢復醫療機構的工作。重建基礎設施，給予人們安全感。因為俄羅斯被驅逐了。而烏克蘭正在回歸，並帶來了生命的回歸。”

澤連斯基說：“今天，我在烏克蘭邊防局的醫院看望了我們的邊防軍人，我們的英雄，受傷的戰士們。我向他們中的八個人頒發了國家獎章。我還為一名骨科醫生兼創傷科醫生兼醫療服務官員頒獎，他是烏克蘭主要的軍事創傷科醫生，已經拯救了許多烏克蘭保衛者。根據這項法令，總共有41名邊防軍人獲得了國家獎章。”

澤連斯基說：“當（俄羅斯）佔領者在2月24日發動攻勢時，是（烏克蘭）國家邊防局的軍人率先以火力迎戰。現在，在我們驅逐佔領者的同時，我們的男孩和女孩們正在返回國家邊界。我相信時間會到來，烏克蘭國家邊界的整條線將被恢復。而為了更快實現這一目標，我們都必須集中精力，準備好大膽面對邪惡，應對每一個針對烏克蘭、針對我們人民、針對我們自由的犯罪行為。邪惡將受到懲罰。榮耀歸於烏克蘭!”