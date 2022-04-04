俄羅斯反指布查屠殺是烏克蘭自己的“新作品”

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莫斯科4月4日呼籲聯合國安理會開會，對其所說的“烏克蘭在布查鎮令人髮指的挑釁"進行裁決。此外，按照俄羅斯國防部的說法，布查鎮屠殺是“基輔政權為西方媒體製作的新作品”。

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克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫4月4日周一表示，俄羅斯"斷然"拒絕與在烏克蘭首都基輔附近布查鎮發現大量平民屍體有關的所有指責。

在俄軍撤離布查鎮後的第一個周末（4月2日-3日），當地驚現數百名被殺害的平民的屍體。根據公布的圖像，有騎單車的人倒在街頭死亡，有人在私家車裡被俄軍坦克碾軋斃命，還有人被反綁手腳，遭行刑式處決，並發現了亂葬坑。據烏克蘭檢查長表示，在布查鎮已找到410具平民的遺體。

俄羅斯國防部堅稱，烏克蘭布查鎮“城市街道上的屍體圖像”，是"基輔政權為西方媒體製作的新作品"。

烏克蘭總統澤連斯基周日在視頻講話中譴責俄羅斯的"謀殺、酷刑、強姦和搶劫"暴行，但都被莫斯科否認。

法國總統馬克龍表示，"有非常明顯的跡象表明"之前部署在布查鎮的“俄軍犯下了戰爭罪行”。

克宮發言人告訴記者："我們斷然拒絕所有指控"。他還說，在烏克蘭當局指責俄羅斯實施大屠殺的證據圖像中，俄羅斯國防部專家發現了"視頻篡改"和"偽造"的痕跡。

佩斯科夫說："從我們所見到的情況來看，這些視頻圖像是不可信的"，應 "嚴重懷疑"這一信息。他呼籲外國領導人不要對莫斯科進行"草率的指責"，"至少要聽一聽俄羅斯的論點"。

佩斯科夫補充說："俄羅斯希望並要求在國際上討論這個問題。俄羅斯宣布它已要求聯合國安理會在周一召開會議，討論它所說的烏克蘭在布查實施的"令人髮指的挑釁行為"。

俄羅斯駐聯合國副大使波利安斯基（Dimitri Polianski）在推特上說："鑒於烏克蘭激進分子在布查的可恨挑釁行為，俄羅斯要求在4月4日星期一召開聯合國安理會會議。

美國國際開發署（USAID）負責人、美國前駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）在推特上表示：對於俄軍在布查鎮的暴行，"俄羅斯正在採用其在克里米亞和敘利亞阿勒頗的相同方案，即：被迫為其無法辯護的事情辯護。他指出，俄羅斯要求召開聯合國安理會會議，以假裝的“憤怒”要求問責。但"沒有人會相信它"。